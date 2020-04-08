Netflix, Ebeveyn Kontrol Özelliklerini Güncelledi. Artık PIN Gerekecek!

PIN dönemini başlatan Netflix, artık ailelere ebeveyn kontrol özellikleri sunuyor. Peki, Netflix pin kodu uygulaması nedir, ebeveyn kontolleri için nasıl PIN belirlenir?

  • Ercan Uğurlu
Netflix'te Bazı İçerikler İçin Artık PIN Gerekecek

Popüler dijital eğlence platformu Netflix, özellikle korona virüs sebebiyle evlerde olduğumuz şu dönemde pek çok evin eğlence kaynağı. İçeriğinde 7'den 70'e kadar zengin bir kütüphaneye yer veren Netflix'te yetişkin içerikleri bulunmuyor. Fakat yine de içeriklerin bazılarında -filmlerin türlerinden ötürü- çocuklar için uygunsuz olan, yine şiddet içerikli rahatsız edici görüntüler de yer alabiliyor. Netflix, bu durumdan muzdarip olanlar için bir dizi güncelleme yayınlamaya karar vermiş.

Güvenlik özelliklerini güncelleyen Netflix, ebeveyn kontrollerine de el atmış. Artık özellikle çocuklu aileler, yaşlarına uygun olmayan başlıkları filtreleyerek çocukların Netflix deneyimini kontrol altında tutabilecek.

Artık Hesap ayarlarındaki Profil ve Ebeveyn Deneyimleri merkezi yoluyla profillere PIN atanabiliyor. Öte yandan ebeveynlerin çocukları için özel profiller oluşturulması sağlanırken, çocukların bu profilde neler izlediği de ebeveynler tarafından görülebiliyor.

Netflix'te Nasıl PIN Kodu Belirlenir?

  1. Web tarayıcısından Hesapsayfasına gidin.
  2. Ayarlarbölümünden 18+ İçerik PIN kodu bağlantısını seçin.
    • o Bu seçeneği görmüyorsanız, PIN deneyiminizi güncellemek için Ebeveyn Kontrolleribağlantısını kullanın.
  3. Netflix hesap parolanızı girin.
  4. PIN alanına dört rakam girin.
  5. Kaydetdüğmesine tıklayın.

18+ filmleri ve dizileri izlemek için bu PIN girilmelidir.

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