Netflix, Efsane Seri İçin Anlaşmaya Vardı!
İki büyük komedi serisini kaybeden Netflix, diğer bir efsane dizinin küresel yayın hakları için anlaştı!
- Levent Öztürk
Netflix, uzun zamandır sahip olduğu Friends ve The Office gibi kült komedi serilerinin akış haklarını kaybettikten sonra, söylenene göre oldukça ciddi bir ödeme ile, oluşan sitcom boşluğunu Seinfeld küresel akış hakları ile doldurmayı planlıyor.
Los Angeles Times tarafından bildirildiği üzere bu anlaşma Netflix'e 2021 yılından başlamak üzere Seinfeld'i beş yıl boyunca küresel olarak yayınlama iznini verecek. Bunun sebebi de, dizinin ABD yayın haklarının şu anda Hulu'da olması ve o tarihte sona ermesi.
Netflix'in Seinfeld hakları için ödediği miktar açıklanmamış olsa da, endüstri içerisindeki isimler, bu miktarın "NBCUniversal'ın The Office için ödediği 500 milyon dolar ve WarnerMedia'nın Friends için ödediği 425 milyon dolardan çok daha fazla" olması gerektiğini söylüyor.
Tabii ki bu miktarların her bir dizinin sadece ABD hakları için ödendiğini belirtmekte de fayda var. Netflix'in Seinfeld ile anlaşması ise küresel olacak.
Seinfeld televizyonda orijinal olarak yayınlandığında 4:3 boyutlarında ve standart çözünürlükteydi. Ancak dizi Hulu'da yayınlanmaya başlandığında HD çözünürlüğüne çıkartılmış ve geniş ekrana çevrilmişti.
Şimdi ise Netflix bir adım daha ileri gidiyor ve Seinfeld serisinin 4K çözünürlükte yayınlanacağını söylüyor.
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