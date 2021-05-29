Netflix'in En Çok İzlenen İlk 10 Film Listesi: Sıralama Değişiyor!

Zack Snyder'ın yeni korku filmi Ölüler Ordusu (Army of Dead) henüz bir hafta önce Netflix'te yayına girdi ve en çok izlenen filmlerden biri olmayı başardı. Netflix tarihinde vizyona girer girmez en çok izlenen filmler sırasına yerleşen Ölüler Ordusu'nun 4 hafta içinde 72 milyon kişi tarafından izleneceği tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, The Irishman'in de ilk 10 dışında kalması anlamına gelecek.
Netflix, geçtiğimiz yılın sonunda 200 milyon aboneyi aştı ve platformlar arasındaki hakimiyetini pekiştirdi. Şu an Netflix'te ilk 4 hafta içinde en çok izlenen filmleri listesinin başında Chris Hemsworth'ün oynadığı bir aksiyon filmi olan Extraction, 99 milyon izleme ile yer alırken, onu 89 milyondan fazla izleme ile Sandra Bullock'un Bird Box filmi ile 85 milyon izleme alan Mark Wahlberg'in oynadığı bir aksiyon-komedi filmi olan Spenser Confidential takip ediyor.
Ölüler Ordusu'nun da benzer bir başarı yakalaması bekleniyor ve 4 haftanın sonunda en az 72 milyon hesap tarafından izleneceği öngörülüyor. Ancak bu rakam, filmin tamamının izlendiği anlamına gelmiyor.
Netflix'in algoritmasına göre ilk 2 dakikasının izlenmesi bile o filmin izlediği anlamına geliyor. Benzer şey bilindiği gibi YouTube için de geçerli. Henüz Netflix tarafından Ölüler Ordusu hakkında resmi bir açıklama yok. Bakalım 4 hafta sonunda Ölüler Ordusu ne kadar izlenecek.
Netflix'te, İlk 4 Haftada En Çok İzlenen Orijinal Filmler
- Extraction - 99 milyon hesap
- Bird Box - 89 milyon hesap
- Spenser Confidential - 85 milyon hesap
- 6 Underground - 83 milyon hesap
- The Old Guard - 78 milyon hesap
- Project Power - 75 milyon hesap
- Murder Mystery - 73 milyon hesap
- Holidate - 68 milyon hesap
- Outside the Wire - 66 milyon hesap
- The Irishman - 64 milyon hesap
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