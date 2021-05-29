Netflix'in En Çok İzlenen İlk 10 Film Listesi: Sıralama Değişiyor!

Netflix'in, ilk 4 haftasında en fazla izlenen orijinal filmler listesi, yeni bir filmin de listeye girmesiyle değişiyor. Zack Snyder'ın yeni korku filmi Ölüler Ordusu, Netflix'te şimdiden rekor kırmaya aday!