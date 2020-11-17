Netflix'ten İkinci Sezon Müjdesi: Space Force, İkinci Sezonuyla Dönüyor

Netflix'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Space Force birimi ile adeta dalga geçtiği dizisi Space Force, ikinci sezonu ile ekranlara geri dönüyor.

  • Levent Öztürk
Space Force, ikinci sezon onayını aldı

Netflix ya da Amazon Prime Video Akış hizmetlerindeki dizilerin yeni sezon onayı alıp almayacağı, hayranlar tarafından her zaman büyük bir merakla beklenmiştir. Bu dizilerden biri de, kuşkusuz ilk sezonu ile beğeni toplayan Space Force idi. Hollywood Reporter ve Variety tarafından açıklanana göre Space Force'un ikinci sezonu Netflix'ten onayı aldı. Çekimlerin 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Steve Carrell liderliğindeki ekibin bir sonraki adımının ne olacağını tartışmak için henüz çok erken ancak zamanlamanın da tek başına önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Değişen sosyal ve politik alanlara yapımcıların uyum sağlamak için nasıl kararlar alacakları hakkında pek çok soru bulunuyor.

Dizi orijinal olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu gerçek Uzay Gücü'nün (Space Force) bir komedisi olarak tasarlanmıştı. Gerçek Dünya'da var olan askeri kısım artık ilk görevlerini gerçekleştirmiş durumda. Ancak fark etmiş olabileceğiniz gibi ABD seçimleri ile beraber Trump artık görevde değil ve yeni başkan Biden'ın farklı uzay programı öncelikleri olabilir. Netflix dizisinin yaratıcılarının artık orijinal uzayın askerileştirilmesi fikri ile eğlenen senaryolarını devam ettirmek veya değişen koşullarla beraber bir değişim yaşamak arasında seçim yapmaları gerekecek.

Ayrıca bu durumun dizinin kendisini geliştirmek için bir şans olduğu da söylenebilir. Dizi, izleyicilerden oldukça olumlu bir tepki almış olsa da eleştirmenler arasında aynı başarıyı yakalayamamıştı.

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