Netflix Space Force İsminin Telif Haklarını "Kaptı"

Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında kurulan ABD silahlı kuvvetler kolu Space Force (Uzay Kuvvetleri), artık Steve Carrell'in başrolünü oynadığı Netflix komedisi ile aynı adı paylaşıyor. Askeriyenin, bu kurgusal dizinin adı ile yaşanabilecek bir karışıklıktan pek endişe duymadığı söylenebilse de, görünene göre Netflix şimdiden Avrupa, Avusturalya, Meksika ve diğer bölgelerde Space Force için ticari markaları almış durumda.
Gelecekte yaşanabilecek karışıklar ise temel olarak Space Force markalı ürünlerin kim tarafından satıldığı konusunda yaşanabilir. Hollywood Reporter ile görüşen bir Hava Kuvvetleri sözcüsü, şu anda Netflix'in kurgu serisi Space Force ile yaşanan herhangi bir telif probleminin bulunmadığını söyleyerek, Netlix'e ve dizinin yaratıcılarına "ülkenin en yeni askeri kolunun sanatsal gösterimde başarılar dilediklerini" belirtti.
Netflix'in dizisi, Uzay Kuvvetleri'ni Ay'a taşımak için bir grup sıra dışı bilim insanı ile beraber çalışan bir orgeneralin çevresinde yaşananları konu alıyor.
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