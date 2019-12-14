Netflix'ten LINE sürprizi

Netflix, Japon mesajlaşma uygulaması Line ile bir ortaklık kurarak uygulama üzerinde emoji benzeri sticker'lar olarak ortaya çıkan Brown&Friends karakterlerini içeren bir orijinal animasyon serisi hazırladığını duyurdu. Bazı ülkelerde pek popüler olmasa da, Line Japonya ve diğer Asya ülkelerinde oldukça popüler ve dünya genelinde 164 milyon aktif kullanıcıya sahip.
Netflix, serinin başlığının LINE FRIENDS olacağını ve "aynı mahallede yaşayan arkadaş ve komşuların hikayesini anlatacak sözsüz, güldürü komedi" olacağını söyledi. Seri, Brown, Cony, Sally, Moon ve James adında beş karakteri içerecek.
Netflix Orijinal Animasyon Direktörü Aram Yacoubian, "sevimli Brown&Friends karakterlerinin LINE mobil mesajlaşma uygulamasında sticker olarak yaratılmalarından beri pek çok hayranın günlük hayatının bir parçası olduklarını" söyleyerek, bu sevimli dünyayı Netflix aracılığı ile herkese taşımaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.
Los Angeles merkezli yapım firması Kickstart Entertainment serinin ortak yapımcılığını üstlenecek. Netflix, ilerleyen zamanlarda daha fazla detay vereceğini belirtiyor.
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