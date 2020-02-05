Netflix'ten Şaşırtan Türkiye Kararı! 1 aylık ücretsiz dönem bitti

Netflix'in Türkiye'de yaygınlaşma döneminde sunduğu imkanlardan birisi de ilk ay ücretsiz üyelikti. Netflix'e üye olmayı düşünenler denemek için 1 ay boyunca yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyor, devam etmek isteyenler aylık ücret ödeyerek sistem abonesi oluyorlardı.
1 AY ÜCRETSİZ DENEME KALDIRILDI
Şimdiyse Netflix, 1 ay boyunca ücretsiz kullanım uygulamasını kaldırdı. Netflix Destek sayfasında da konuyla ilgili şu açıklama yer alıyor:
"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.
Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir
Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz."
NETFLIX KARAR İÇİN NE DEDİ?
Netflix'ten yapılan açıklamada "Netflix olarak Türkiye'de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı
T24'ün haberine göre ise Netflix konuya ilişkin soru üzerine "Ücretsiz deneme" hizmetinin kaldırıldığı doğrulandı. Netflix Türkiye, bu uygulamanın başka ülkeler için de geçerli olacağını ifade etti.
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