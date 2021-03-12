Netflix Şifresini Paylaşanlara Kötü Haber: Şifre paylaşma tarih olabilir

Netflix şifresinin paylaşılıp ücretin ortak ödendiği günler çok yakında bitebilir. Netflix'in denediği yeni sistem, şifre paylaşmayı imkansız hale getirecek gibi görünüyor. Netflix'in şifre paylaşma konusuna ilişkin ilişkin adımı şöyle: