Netflix, Tartışmalara Konu Olan Filmi Cuties'i Sessiz Sedasız Gizlemiş!

Bir rapora göre, Netflix, büyük tartışmalara yol açan Cuties filmini sessiz sedasız gizlemiş!

  • Selçuk İslamoğlu
Netflix, Cuties'i Sessiz Sedasız Gizlemiş!

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Netflix, Tartışmalara Konu Olan Filmi Cuties'i Sessiz Sedasız Gizlemiş!
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