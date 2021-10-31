Netflix, Tartışmalara Konu Olan Filmi Cuties'i Sessiz Sedasız Gizlemiş!

Netflix'in 2020'de bir Fransız filmini bazı arama sonuçlarından gizlemek için algoritmasını kullandığı ortaya çıktı. The Verge'in haberine göre, dahili Netflix belgelerinde görülen bir yazışma, Cuties adlı filmin pazarlanmasıyla ilgili tepkilerin oluşması, filmin platformda arama sonuçlarından gizlenmesine neden oldu.
Cuties, genç kızların cinselleştirilmesini eleştirmeyi amaçlayan bir Fransız filmi. Netflix'in genç kız görüntülerini kullanma şekli eleştiri almıştı ve bazı eleştirmenler, filmin kendisinin eleştirmesi gereken aynı tür cinselleştirmeyi istismar ettiğini belirtmişlerdi.
Netflix'in Cuties'i yakında ve popüler arama kategorilerinden ve "cute" kelimesi aramalarından dışarıda tuttuğu ve ayrıca Cuties için yapılan aramalarda "cinsel içerikli" veya çocuk filmlerinin olmamasını sağladığı da belirtiliyor.
Bir Netflix sözcüsü yaptığı açıklamada, "Arama tavsiyelerimiz, üyelerin Netflix'teki tüm seçenekler arasında izleyecekleri harika içerikler bulmasına yardımcı oluyor. Her üyenin ana sayfasının farklı olması gibi, her içerik aynı şekilde tanıtılmıyor" dedi.
Rapor, Netflix'in komedyen Dave Chappelle'in trans kişiler hakkında şakalar yaptığı son özel programı The Closer'a gelen tepkilerle uğraşırken ortaya çıktı. Netflix'in The Closer'ı ilk savunması, çalışanların da büyük tepki koymasına neden oldu. CEO Ted Sarandos sonunda savunmasının "berbat" olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
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