Netflix, The Witcher TV Serisinin Fragmanını Yayınladı!

Comic-Con festivalinde bombalar patlamaya devam ediyor. The Witcher TV serisinin fragmanı, yapımcı stüdyo tarafından yayınlandı!

  • Barış Terun
Witcher'ın Fragmanı Yayınlandı!

The Witcher serisi dünyanın açık ara en popüler RPG - Aksiyon serilerinden biri konumunda... Hatta ve hatta Witcher üçlemesi, oyun evreninin en iyi RPG örneği olarak kabul ediliyor. Kimilerine göre, RPG türünün efsaneleri Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights gibi yapımlar bile Witcher üçlemesinin gölgesinde kalıyor.

The Witcher üçlemesi ve genişleme paketleri; gerek satış rakamları, gerekse eleştirmen beğenileri baz alındığında akıllara durgunluk veren bir başarı elde etmeyi başardı. Oyundan esinlenen kitaplar da bir o kadar ilgi çekti. Netflix gibi devasa bir dijital TV platformu da, Witcher konusunda kayıtsız kalamadı tabii ki. Yapımcı stüdyo ile anlaşma sağlandı. Witcher, yılın sonunda Netflix platformunda beyaz cam izleyicileriyle buluşacak.

The Witcher'ın oyuncu kadrosunda; Superman rolüyle tanıdığımız İngiliz Henry Cavill baş rolü (Rivialı Geralt) üstlenecek. Henry Cavill'e; Ciri rolünde Freya Allan, Yennefer rolünde Anya Chalotra, Kraliçe Calanthe rolüyle Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Adam Levy, Mimi Ndiweni, Sabrina rolüyle Therica Wilson-Read, Prenses Rafri rolüyle  Millie Brady eşlik edecek.  

Netflix dizisinde Rivialı Geralt ve Ciri arkasındaki ilişkiye yoğunlaşılacak. Dizinin yayınlanan fragmanı da, heyecanı arttıracak cinsten. İşte karşınızda Witcher'ın fragmanı!

THE WITCHER Trailer (2019) NetflixTHE WITCHER Trailer (2019) Netflix
Official The Witcher Series Trailer 2019 | Subscribe ? | Henry Cavill Series Trailer | Release: 2019 | More Based on the best-selling fantasy series of books, The Witcher is an epic tale of fate and family. Geralt of Rivia, a solitary monster hunter, struggles to find his place in a world where people often prove more wicked than beasts. But when destiny hurtles him toward a powerful sorceress, and a young princess with a dangerous secret, the three must learn to navigate the increasingly volatile Continent together. The Witcher (2019) is the new fantasy movie starring Freya Allan, Anya Chalotra and Joey Batey. Note | #Witcher #Trailer courtesy of Netflix International B.V.. | All Rights Reserved. | #KinoCheck®

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