Netflix'ten Vikings Hayranlarına Büyük Müjde!

Popüler TV serisi Vikings'in altıncı ve son sezonu 2020 yılının son çeyreğinde izleyicilerle buluşacak. Bununla birlikte Vikings'ten türeyen Vikings: Valhalla da yakın tarihte, Netflix platformunda yayınlanacak. Söz konusu bilgi, Netflix tarafından resmen açıklandı.
2013 yılında yayınlanmaya başlayan Vikings, tarihin en başarılı tarihi kurgu yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Söz konusu dizi; İskandinav tarihinin gerek gerçek, gerekse efsane olarak tarif edilebilecek karakterlerini tek potada eritti ve muazzam bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı. İlk sezonlar, halk kahramanı Ragnar Lothbrook ve karısı Lagertha (Katheryn Winnick) figürlerinin üzerinde yoğunlaştı. Kuzey ırklarının en büyük generallerinden Rollo of Normandy (Clive Standen) de dizinin kahramanları arasında yer aldı. İlerleyen sezonlarda da; Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) ve Ivar the Boneless (Alex Høgh) gibi karakterlerin gelişimi anlatıldı.
Şimdiyse yeni dizi Vikings: Valhalla'nın yayınlanma tarihi ve oyuncuları duyuruldu. Rahip Athelstan rolünü George Blagden üslenecek. Ragnar'ın ikinci karısı Aslaug'ı Alyssa Sutherland'e, Ragnar'a bazen dost bazense düşmanmış gibi davranan Kral Ecbert rolü ise Linus Roache'e emanet olacak. Vikings: Valhalla, 20 Aralık 2019 tarihinde ekranları kasıp kavuracak.
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