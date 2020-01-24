Netflix'ten Witcher İçin Büyük Sürpriz!

Witcher'ın ikinci sezonu öncesinde Netflix, Witcher: Nightmare of the Wolf adlı bir animasyon film yayınlamayı planlıyor. İlk olarak Witcher bilgi sitesi Redanian Intelligence tarafından ipuçlarının bir araya getirilmesi ile ortaya çıkartılan bu plan, kısa bir süre önce doğrulandı ve filmin yapımını Legend of Korra mimarı Studio Mir'in üstleneceği belirtildi.
Filmin senaryosu ise, Netflix'in dizisinin üçüncü bölümünün yazarlığını yapan Beau DeMayo tarafından hazırlanacak. Ancak filmin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.
Eğer filmin Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitap serisini temel alacağını saymazsak, şimdilik açıklanmış olan detaylar bunlar ile sınırlı.
Netflix'in Witcher dizisi ile yakaladığı momentumu sezonlar arasında da sürdürmeyi istemesinin oldukça doğal ve mantıklı olduğu söylenebilir. Ayrıca Geralt of Rivia'nın hikayelerini hem dizi hem de filmde anlatmak için yeterince kaynak malzeme de bulunuyor. Animasyon filmde de karakterin ses aktörlüğünü Henry Cavill'in yapıp yapmayacağı ise bir başka soru.
Witcher serisinin ikinci sezonunun, 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.
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