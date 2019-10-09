Netflix'in Wİtcher'ı İçin Beklenen Tarih Açıklandı!
Netflix'in merakla beklenen yeni serisi The Witcher'ın beyaz cam ile ne zaman buluşacağı, neredeyse kesin olarak ortaya çıktı!
- Barış Terun
Netflix'in The Witcher'ı son viraja girdi. Söz konusu yapım, çarpıcı dövüş sahneleriyle HBO'nun Game of Thrones serisine meydan okuyacak nitelikte. En azından söylentiler bize böyle diyor
İçten pazarlıklı, dikkatli ve ihtiyatlı Geralt of Rivia, para karşılığında canavarlarla savaşan bir figür. Geralt'ın gerek büyü, gerekse yakın dövüş sanatlarından becerisi zirvede. Lakin soylular, yaklaşan Kıyamet'i durdurmak için Geralt of Rivia'dan yardım istiyor. Pragmatist Geralt ilk başta son derece isteksiz olsa da, En Karanlık Gece'nin yaklaştığına tanık olunca yardım etmeye karar veriyor.
Geralt ve Roach canavarlara karşı!
Geralt'ın amacı atı Roach ile birlikte karanlık güçlere meydan okumak. Bu dönemde ona ünlü aktör David Levy ve ünlü İskandinav yönetmen Charlotte Brändströ eşlik ediyor. Freya Allan ve Anya Chalotra gibi isimler fazlasıyla önem taşıyan karakterleri canlandırıyor. Anya Chalotra, Geralt'in iş ortağı ve sevgilisi Yennefer rolünde. Yennefer da, Geralt'a yaklaşan yakın dövüş yeteneklerine ve büyü becerilerine sahip.
Daha önce 2020 olarak beklenen yayın tarihi ise, Netflix'in Hollanda hesabından yaptığı bir duyuru ile neredeyse kesinleşmiş durumda: 17 Aralık 2019. Duyuru her ne kadar resmi bir Netflix hesabından gelmiş olsa da, bazen yerel hesapların tarih konusunda yanıldığını da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama en azından, 2020 yılını beklemek zorunda olmayacağımıza dair bize büyük bir umut verdikleri de kesin.
Yapımda, Geralt'ı, Superman'i büyük başarıyla canlandıran Henrry Cavill canlandıracak.
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