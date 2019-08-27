Netflix, Yeni Bir İşlevin Peşinde!
Netflix, algoritma yerine insan gücüne dayalı yeni bir işlevi test etmeye başladı!
Netflix'in önerilerini zayıf buluyorsanız, yeni Koleksiyonlar işlevi yardımınıza yetişecek. Uzman editörlerin hazırladığı listeler, test edilmeye başlandı.
Netflix'in doğruladığı yenilik, şu an az sayıda iOS kullanıcısıyla test ediliyor. Test edilen diğer değişikliklerde olduğu gibi, bu yeniliğin de gerçeğe dönüşme garantisinin bulunmadığını belirtmekte fayda var. Şu an görünen koleksiyonlar arasında "İzle, Nefesin Kesilsin, Tekrarla", "Kısa ve Komik", "Sanatsal Maceralar" ve "Acayip Tipler ve Dışlanmışlar".
Yeni işlev, Netflix'in iOS uygulamasında "seveceğiniz dizi ve filmleri bulmanın kolay bir yolu" olarak tanımlanıyor. İlginizi çekecek bir dizi veya film bulduğunuzda, Netflix'te daha çok zaman harcıyorsunuz, bu iki tarafın da kazanması demek.
Netflix'in algoritmalara dayanan öneriler yerine insanlar tarafından listeler oluşturması, ilginç bir değişiklik. Bu değişiklik, normalde karşınıza çıkmayacak filmleri ve dizileri bulmayı kolaylaştırabilir. Koleksiyonlar işlevinin herkese gelip gelmeyeceğiyle ilgili şimdilik bir bilgi yok.
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