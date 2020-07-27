Netflix yeni dizisi Fatma'yı Instagram'dan duyurdu... İlk fotoğraf

Kısa bir süre önce Türkiye'den gidiyor mu kalıyor mu tartışmalarıyla gündeme gelen Netflix Türkiye yapımı yeni dizisi Fatma'nın çekimlerinin başladığını Instagram hesabından duyurdu. Peki, Fatma dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? İşet Netflix'in yeni dizisinden detaylar