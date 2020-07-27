Netflix yeni dizisi Fatma'yı Instagram'dan duyurdu... İlk fotoğraf

Netflix'in Türkiye yapımı projelerinden "Şimdiki Aklım Olsaydı" dizisinin iptali sonrası Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? iddiası gündeme gelmişti. Tartışmalar sonrası Netflix'ten yapılan açıklamada ise "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." denilmişti. Netflix, bugün Türkiye yapımı yeni dizisi Fatma'yı Instagram hesabından duyurdu. Peki, Fatma dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Netflix'in paylaştığı fotoğrafta oyuncu Burcu Biricik yer alıyor. Paylaşılan mesajda "Aramıza hoş geldin #Fatma! Heyecanlı bir geri sayım başladı!" denildi.
Burcu Biricik ise kendi instagram hesabından "İçim kıpır kıpır heyecandan...Sete çıkmak için geri sayıma başladık. Fatma'yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" mesajını paylaştı.
Fatma'nın senaristi Özgür Önürme. Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımcısı ise Başak Abacıgil.
FATMA'NIN KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?
Fatma dizisinin kadrosunda Burcu Biricik'in yanı sıra Cansu Dere, Nihal Yalçın, Gökçe Eyüboğlu gibi oyuncular yer alıyor. Ne zaman izleyici ile buluşacağı henüz bilinmeyen dizide hapisten çıktıktan sonra kaybolan kocası Zafer'i arayan Fatma isminde temizlikçi bir kadının hikâyesi anlatılıyor.
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