Netflix'in yeni Squid Game'i Hellbound dizisinin konusu ne?

Squid Game'in ardından bir Kore dizisi daha Netflix'te fırtınalar estiriyor... Yönetmen Yeon Sang-ho'nun fantastik ögeler içeren dizisi Hellbound 19 Kasım'da izleciyi ile buluştu. Dizi çıkışından sonraki 24 saat içinde 80'den fazla ülkede reytinglerinde en üst sıralarda yer aldı. Peki, Hellbound dizisinin konusu ne? Birlikte bakalım...

Netflix Hellbound dizisinin konusu ne?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Netflix'in yeni Squid Game'i Hellbound dizisinin konusu ne?
Samsung Galaxy Note Serisi Bu Sefer Gerçekten Öldü!
Roblox, Ünlü YouTuber'a Daha Fazla Dayanamadı, Mahkemeye Verdi!
Mesh WiFi Ağı Nasıl Kuruluyor?
Call of Duty: Vanguard İncelemesi

 

 