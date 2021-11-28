Netflix'in yeni Squid Game'i Hellbound dizisinin konusu ne?

Netflix'in Squid Game ile estirdiği fırtına dinmeden yeni bir dizi zirveyi devraldı. Ve yine bir Kore dizisi. "Zombi Ekspresi"ni yöneten Yeon Sang-ho imzalı gerilim dizisi Hellboun'da Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min başrollerde. Netflix Hellbound dizisini şu sözlerle tanımlıyor: "Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkûm ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar"... Dizi 6 bölümden oluşuyor. Yeon Sang Ho ve Choi Gyu-Seok tarafından hazırlanan webtoondan diziye uyarlama.
(15-21 Kasım arası İngilizce dışındaki dizilerde Hellbound ilk sırada. Hellbound, İngilizce diziler listesinde de izlenme saatiyle ilk sırada yer alıyor.)
Hellbound, Netflix'teki izlenme sıralamasında Squid Game'i devirmesiyle bir gecede küresel bir fenomen haline geldi. Dizi, yayımlandığı ilk gün Squid Game'in bile rekorunu kırdı, ilk 3 günde 43 milyon saatlik bir gösterim yakaladı. FlixPatrol analytics'e göre Hellbound, 20 Kasım'da dünyanın en çok izlenen Netflix televizyon dizisi oldu ve gösterinin başlamasından sonraki 24 saat içinde 80'den fazla ülkede reytinglerde bir numara oldu.
SQUID GAME 2. SEZON GELİYOR
19 Eylül'de prömiyeri yapılan Squid Game, peş peşe 46 gün boyunca zirvede kaldı. Diziyi Ekim ayında 94 ülkede tahmini 142 milyon hane izledi. Netflix için tahmini 900 milyon dolar kar elde etti. Bu ayın başlarında Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Squid Game'in ikinci sezonunun yolda olduğunu söyledi: "Şu anda planlama sürecindeyim. [İkinci sezonun] ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum"
HELLBOUND DİZİSİ ÖZETİ
"Aniden ortaya çıkıp hüküm vererek bazı insanları cehenneme mahkûm eden dünya dışı varlıklarla ilgili bir öykü. Bu doğaüstü olaylar büyük bir kargaşaya neden olur ve Yeni Doğru adlı dinî bir grubun nüfuzunu artırmasını sağlar. Ancak birkaç kişi bu grubun faaliyetlerinden kuşkulanır ve gerçekleşen esrarengiz olaylarla ilgisini soruşturmaya başlar"
HELLBOUND DİZİSİNİN KONUSU NE?
Netflix Hellbound dizisinin konusunu şöyle paylaşıyor: Seul'un ortasında, kalabalıkların gözü önünde inanılmaz cehennem görüntüleri yaşanır. Gizemli varlıklar insanları cehenneme mahkûm eder ve dünya dışı varlıklar, mahkûm edilen kişileri zalimce yakarak öldürmek için tam olarak belirtilen vakitte ortaya çıkar. Bu akılalmaz doğaüstü olayların yarattığı müthiş kaosu, yeni ortaya çıkan dinî kuruluş Yeni Doğru'nun lideri Jung Jinsu'nun kendinden emin sesi bir nebze de olsa bastırır. Yalnızca günahkârların cehenneme mahkûm edildiğini ve bu olayların insanları doğru yola sevk edecek ilahi iradeyi temsil ettiğini iddia eder. Ona körü körüne inanan Ok Başı adlı bir grup müridi, ilahi iradeye karşı gelenleri cezalandırma vazifesini üstlenir. Dünya tam bir cehenneme dönmüştür.Min Hyejin adlı bir avukat, cehennem görüntülerinin sadece doğaüstü olaylar olduğunu iddia ederek Başkan Jung'a meydan okur. Cehenneme mahkûm edilenleri korumaya ve Dünya'yı yeniden tanrıların değil, insanların hüküm sürdüğü bir yer hâline getirmeye çalışan az sayıdaki kişiyle birlik olur ve Yeni Doğru'nun kışkırtmalarıyla büyüyen kargaşaya karşı koyarlar.
HELLBOUND DİZİSİ FRAGMANI
HELLBOUND DİZİSİ BÖLÜMLERİ
1. 1. Bölüm / 49 dk.
İnsanlar, bu dünyadan olmayan iblislerin güpegündüz bir adamı vahşice öldürmesini dehşet içinde izler. Jung Jinsu yalnızca günahkârların cehenneme gönderildiğini açıklar.
2. 2. Bölüm / 53 dk.
Yeni Doğru, cehenneme mahkûm edilen Park Jungja'ya kaderinin belli olduğu anı canlı yayımlama hakkı karşılığında yüklü miktarda para teklif eder.
3. Bölüm / 53 dk.
Dehşet içindeki dünyaya seslenen Jinsu, insanlara erdemli yaşamalarını öğütler. Dedektif Jin Kyunghun kayıp kızını arar. Ok Başı, Min Hyejin'i hedef alır.
4. Bölüm / 42 dk.
Bae Youngjae, iş arkadaşını bir balık tutma noktasına kadar takip eder ve burada korkunç görüntülere tanık olur. Kehanet Meleği hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıkar.
5. Bölüm / 55 dk.
Çaresiz kalan Youngjae, sorularına cevap verebileceğini düşündüğü bir adamı bulmaya çalışır. Yeni Doğru, kendince planları olan gizemli bir örgütten haberdar olur.
6. Bölüm / 60 dk.
Savlarını çürüten bilgilerin ortaya çıkmasıyla zor durumda kalan Yeni Doğru, halkın gerçekleri öğrenmesine engel olarak kendi gücünü korumak için uğraşır.
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