Netflix'in yeni Squid Game'i Hellbound dizisinin konusu ne?

Squid Game'in ardından bir Kore dizisi daha Netflix'te fırtınalar estiriyor... Yönetmen Yeon Sang-ho'nun fantastik ögeler içeren dizisi Hellbound 19 Kasım'da izleciyi ile buluştu. Dizi çıkışından sonraki 24 saat içinde 80'den fazla ülkede reytinglerinde en üst sıralarda yer aldı. Peki, Hellbound dizisinin konusu ne? Birlikte bakalım...