Netflix'in Titans'ına Yeni Bir Kahraman Katılıyor!
Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi Titans, ikinci sezonunda özel bir kahraman ile güçleniyor!
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros. ortaklığı nihayet Greg Berlanti'nin ekseninden çıkıyor. Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl gibi cinsiyetçilik sosuna bulanan ve kısıtlı yaş kitlesine hitap eden yapımlardan sonra; Doom Patrol ve Titans gibi son derece başarılı diziler boy gösterdi. Bu diziler "DC Original" başlığı ile yayınlandılar. Yetişkinlere hitap eden gerçekçi seriler, CW Networks'ün etkisinden uzakta kaldı ve eleştirmenlerden muazzam puanlar elde etti. Her ne kadar Greg Berlanti, yeni dizilerde de "yapımcı" sıfatıyla yer alsa da, öncü serilere kıyasla sıfıra yakın söz hakkı elde etti.
Titans'ın ilk sezonu, yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı başardı. Teen Titans'ın üyeleri Robin (Dick Grayson), Beast Boy, Raven (Evrenin en güçlü karakterlerinden Trigon'un kızı) ve StarFire'dan oluşan figürlerin canlandırmaları, eleştirmenlerden de tam not aldı.
Titan ekibine yeni sezonda katılacak figürlerden biri Superman mitolojisinin efsanevi figürlerinden biri... Joshua Orphin'in canlandıracağı karakterin fotoğrafları internete sızdırıldı. Bilindiği üzere, Superboy, çizgi roman serisinde, "S" işaretiyle bezenmiş bir t-shirt giymeyi tercih ediyor.
Superboy ismiyle bilinen Connor Kent'in hikayesi son derece ilginç. Kötücül dahi Lex Luthor, Superman'in DNA'larını elde ediyor ve kendi DNA'ları ile sentezleyerek Superboy'u geliştiriyor. Sonra da karşımıza İnsan-Kriptonlu melezi Superboy çıkıyor. Superboy, Superman kadar güçlü değil lakin Kriptonit ve Sihir gibi ögelere karşı, Superman kadar da hassas da değil. Connor Kent olarak da bilinen Superboy, kısa süre içerisinden Superman'i manevi babası olarak kabul ediyor ve Lex Luthor'u reddediyor.
Titans'ın ikinci sezonu sonbaharda beyaz cam tutkunları ile buluşacak. Superboy'a daha önce de belirttiğimiz gibi Joshua Orphin can verecek. Superboy'un sızan fotoğrafını da sizinle paylaşmak istiyoruz:
Orphin, alışveriş sitelerinden kolayca elde edebileceğiniz Superman temalı bir t-shirt giyiyor ancak bu hiç de şaşırtıcı değil. Çizgi-roman evreninde de Connor Kent'in bu tercihi yaptığını söylemeliyiz. Bize de sonbahar aylarını beklemek ve serinin ikinci sezonda başarılı olup olmayacağını gözlemek kalıyor.
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