Netflix'in Yeni İçerik Bütçesi Dudak Uçuklattı
Netflix yönetimi çarpıcı bir karara imza atarak, içerik bütçesini katladı. Peki söz konusu bütçe ne düzeyde?
Netflix, onu orijinal içerikli TV filmleri ve dizilerine geldiğinde, sektörün en güçlü oyuncusu konumunda. Netflix, üstünlüğü sürdürmeye niyetli ve bunun için gerekenleri yapmaya da hazır. Televizyon devi, "İçerik üretimi, geliştirmeler, yatırımlar ve potansiyel kazanımlar" bütçesini 2 milyar dolara çıkardığını resmen açıkladı.
Netflix; yazın sonunda yayınladığı ve orijinal içerik konumundaki "To All the Boys I've Loved Before" isimli romantik komedi filminde, eleştimenlerden tam not almıştı. Rotten Tomatoes eleştirmenlerinin yüzde 96'sı filme yüksek puanlar vermiş ve film, ticari açıdan şirketi fazlasıyla memnun etmişti. Televizyon devi, bu tür içeriklere daha fazla bütçe ayırma niyetinde.
Gelelim ayın karanlık yüzüne... İlk sezonunda son derece olumlu eleştiriler alan ancak ikinci sezonda eleştirilen "Luke Cage" ve gerek ilk sezonu, gerekse ikinci sezonunda istediğini elde edemeyen "Marvel's Iron Fist" dizilerine son verildi. Bu dizilerin üçüncü sezonu olmayacak. Lakin Daredevil ve Jessica Jones gibi Marvel yapımları her açıdan başarılılar. Netflix, bu dizilerin ve diğer bazı Marvel karakterlerinin gelecekteki yayın hakları için Disney ile anlaşmaya çalışıyor. Netflix, HBO ve Hulu gibi dev rakiplerle mücadele ediyor. Kısacası bütçe artırma planı son derece mantıklı gözüküyor.
Barış Terun
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