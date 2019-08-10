Netflix'ten Rakiplerine Tarihe Çalım!
Netflix, Game of Thrones dizisinin iki önemli ismi ile, rekor bir ücret karşılığında anlaşmaya vardı!
- Barış Terun
Dünyanın en popüler televizyon servislerinden Netflix, ezeli rakiplerine çalım atarak ilginç iki transfer gerçekleştirdi. Son sezonu itibariyle süper epik bir diziden, süper bir hayal kırıklığına dönüşen Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yapımcılık, senaristlik ve yazarlık rollerini üstlenen David Benioff ve D.B. Weiss artık yeteneklerini Netflix için konuşturacak. Anlaşma, ikilinin yeni Star Wars üçlemesini yazıp yönetmesinin önünde de engel teşkil etmeyecek.
David Benioff ve D.B. Weiss, Netflix haricinde; Disney, Amazon, Hulu ile de pazarlık halindeydiler. Ancak düellonun kazananı Netflix oldu. Hollywood Reporter'ın haberine göre ikili Netflix ile, 200 milyon dolar karşılığında uzun yılları kapsayan bir anlaşmaya imza attı. İkili yaklaşık 10 yıl boyunca diğer bir televizyon servisi devi HBO ile çalışmıştı.
David Benioff ve D.B. Weiss yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar: "HBO ile çok keyifli yıllar geçirdik. Bizi evimizde hissettiren tüm HBO yetkililerine teşekkür borçluyuz. Artık Netflix çatısı altındayız ve burada olmaktan onur duyuyoruz."
Netflix COO'su Ted Sarandos da bir açıklamaya imza attı. Ted Sarandos, "Usta hikayeciler David Benioff ve D.B. Weiss'in aramıza katılması nedeniyle çok heyecanlıyız. Onlar bir yaratıcı güç ve epik hikaye anlatımlarıyla, dünyadaki milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyebiliyorlar. Muhteşem hayal güçleriyle, izleyicilerimize neler sunacaklarını yalnızca hayal edebilirim." ifadelerini paylaştı.
Game of Thrones'un son sezonu her ne kadar eleştirmenlerden tarafından yerden yere vurulsa ve izleyicilerin tepkisi ile karşılaşsa da, pek çok Emmy ödülüne aday gösterildi.
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