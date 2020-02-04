Nintedo Hacker'ı, Büyük Bedeller Ödemeye Hazırlanıyor!

Kaliforniyalı bir kişi, aralarında bir oyun endüstrisi devine sızmak da bulunan seri suçlarının ciddi sonuçlarıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. Palmdale sakini Ryan Hernandez, hem Nintendo sistemlerini hackleme (bilgisayar dolandırıcılığı ve kötüye kullanma) hem de çocuk pornosu bulundurma federal suçlamalarını kabul etti.
Söylenilene göre Hernandez, 2016 yılında phishing saldırısı ile bir Nintendo çalışanının yetkilendirmelerini ele geçirdi ve bu bilgiler ile konsol üreticisi hakkında gizli bilgileri çalarak kamuya sızdırdı. Hatta mahkeme kayıtlarına göre Mart 2017 tarihli sızıntı öncesinde Switch hakkında detayları da sızdırdı. Dahası, durma sözü vermesine rağmen Haziran 2018'de Nintendo sistemlerini hacklemeye devam etti.
FBI'ın Haziran 2019'da tüm cihazlarına el koyması ile sona eren Hernandez'in macerası, "çok sayıda" Nintendo sunucusuna giriş yapmak, büyük miktarda gizli bilgiyi çalmak, bunun hakkında Discord ve Twitter üzerinde övünürken, başka yerlerde de verilerin bir kısmını sızdırmak gibi suçlar içeriyor. Hatta Nintendo'nun ağındaki potansiyel açıklıkları kendi topluluğu ile de paylaştı.
Dava, 3 yıllık hapis cezası önerisi, Nintendo'ya karşı suçlar sebebiyle 259.323 dolar zarar tazminatı taleplerini içeriyor. Hernandez hakkında karar 21 Nisan tarihinde verilecek. Ancak suçların kabul edilmiş olması, cezaları da nereeyse kesinleştirmiş durumda. Dava, özellikle Nintendo için, gelecekte firmayı hackleyerek gizli bilgileri ele geçirmek isteyen kişilere karşı bir mesaj görevi de görüyor.
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