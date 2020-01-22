Nintendo'dan Eski Göz Ağrısı Kalem İçin Yeni Fikirler!

Görünene göre Nintendo, her zamanki gibi, birkaç yeni sürprize sahip. Yeni bir patent, konsolun dokunmatik ekranını kullanmak için dahili bir kaleme sahip olan, özel bir Nintendo Switch Joy-Con kontrol kolunu gösteriyor.
GamesRadar tarafından bildirildiği üzere yeni ortaya çıkan patent, bir kenarına dokunmatik bir kalem eklenen bir Joy-Con tasarımını detaylı bir şekilde açıklıyor. Görünene göre kullanıcılar, ayrı bir kalem kullanmak yerine, kontrol kolunun uç kısmından çıkan çıkıntıyı kalem olarak kullanabilecek.
Patent 16 Ocak tarihinde kamusal olmasına rağmen Nintendo tarafından 2019'un ortalarında alınmış.
Eğer dokunmatik kalemlerin bir 3DS aracı olduğunu düşünüyorsanız, çok da haksız sayılmazsınız. Dokunmatik kalemler, DS sistem ailesinin, ilk çift ekranlı el konsolları 2004 yılında yayımlandığından beri önemli bir parçasını oluşturuyordu. Aradaki önemli bir fark ise, 3DS'in fiziksel baskıya tepki veren, direnç gösteren bir ekrana sahip olması. Ancak Switch, kapasitatif bir ekran kullanıyor.
Bu patent, Nintendo'nun kalemleri Switch ailesinin – şimdilik sadece Switch ve Switch Lite – önemli bir üyesi yapmayı ve giderek 3DS'in alanına daha fazla girmeyi planladığını gösteriyor. Bu yıl yeni bir Switch Pro modelinin sunulacağına dair pek çok söylenti bulunuyor ve 3DS'in önümüzdeki yıllarda sakin bir şekilde, yavaşça önemini kaybedeceği tahmin edilebilir. Bu yüzden de Nintendo'nun ileriye dönük bir plan ile 3DS'in ortadan kalkmasının sonrasında kalan boşluğu Switch ile doldurmayı hedeflemesi oldukça mantıklı.
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