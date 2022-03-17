Nintendo Switch, Bir Kez Daha PlayStation ve Xbox'ı Ezip Geçti

Nintendo Switch, Şubat ayı konsol satışlarında güçlü rakipleri PlayStation ve Xbox konsollarını bir kez daha geride bırakmayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
Nintendo Switch Bir Kez Daha Zirvede

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgininde Reklam Göstermeyi Test Ediyor
Lenovo'nun Teknolojisi Formula 1 Heyecanı ile Buluşuyor
Zelensky'nin Oynadığı Servant of the People Dizisi, Netflix'e Geri Döndü
ESET Perakende Sektör Raporunu Yayınladı
Nöromorfik Bilgisayarlar Geliyor: Geleceğin En Güçlüsü Olacaklar!

 

 