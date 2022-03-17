Nintendo Switch, Bir Kez Daha PlayStation ve Xbox'ı Ezip Geçti

Nindento, bugüne kadar oyun severler tarafından dünya çapında sevilen oyun konsolları çıkardı. Bunların sonuncusu olan Nintendo Switch de bunlardan biri olurken, açıklanan raporlara göre konsol geçtiğimiz ay satışlarında Xbox Series X ve PlayStation 5'i geride bırakmayı başarmış.
Nintendo, Switch ile son 3 yıldır zirvede yer alıyor. Ancak geçtiğimiz ekim ayında zirvede bir değişiklik olmuş ve Sony, PlayStation 5 ile Nintendo'nun Switch oyun konsolunun 3 yıllık liderlik koltuğunu altından çekerek ilk sıraya yerleşmişti. Ancak Switch koltuğunu geri almayı başardı.
2022 yılının şu ana kadarki olan satış rakamlarına baktığımızda, en çok Switch'in sattığını, ancak en fazla parayı PlayStation 5'in kazandığı da görülüyor. Bu da Sony'nin kasası için iyi haber.
Açıklanan diğer rakamlara göre en çok satan oyun Elden Ring olurken, oyunun bu kadar kısa sürede zirveye çıkmış olması da ilginç. Zira diğer rağbet gören oyunlar olan Horizon Forbidden West ve Pokemon Legends: Arceus da bu yılın oldukça ilgi çeken yapımlar olmuştu.
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