Müzik CD'si Satışları, Neredeyse 20 Yılın Ardından İlk Kez Arttı

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 yılında ABD'de CD satışları neredeyse yirmi yıldır ilk defa arttı. Dağıtımlar 2020'de 31,6 milyondan 2021'de 46,6 milyona yükseldi ve formattan elde edilen gelir 483,2 milyon dolardan 584,2 milyon dolara yükseldi. RIAA'nın sayıları, bu yılın başlarında yayınlanan MRC Verilerinden alınan benzer bir raporu da destekliyor.
CD satışları, ABD'de neredeyse bir milyar CD albümünün dağıtıldığı 2000 yılındaki zirvesinden hala uzak olsa da, Axios, artışın fiziksel müzikteki yeniden canlanmanın bir diğer önemli unsuru olduğunu belirtiyor. Plak satışları, on buçuk yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde artıyor ve 2021'de ABD'de 39,7 milyon adede ulaşarak 1 milyar dolar gelir sağladı.
Bir arada bakıldığında, bir bütün olarak fiziksel medyanın 1996'dan bu yana ilk satış artışını yaşadığı, ancak akış hizmetlerinin liderliğini koruduğu görülüyor. Ücretli abonelikler, 2021'de RIAA tarafından 8,6 milyar dolar olarak ölçülen gelirin yüzde 57,2'sini oluştururken, reklam destekli akış hizmetleri 1,8 milyar dolar getirdi. CD ve plak albüm satışları toplam gelirin yüzde 11'inden azını oluşturmaktaydı.
Dünya iki yıllık salgın kapanmalarından çıkarken CD'lerdeki bu canlanmanın devam edip etmeyeceği belli değil. CD'ler evde müzik dinlemek için harika araçlar olsa da, artık yollarda taşınabilir CD çalar taşıyan pek kimse bulunmuyor. Plak, dijital müziğe kıyasla farklı bir ses sunarken, CD'ler, Apple ve Amazon'un kayıpsız müzik servisleri tarafından sunulanlarla temelde aynı olan dijital müziği içeriyor.
CD'ler yine de tamamen dijital hizmetlerin yalnızca hayal edebileceği bir şey sunuyor: Albüm kapağı ve gerçek bir sahiplenme duygusuyla tamamlanmış güzel bir fiziksel nesne. Ayrıca, akış şirketlerinin oynatma başına sunduğu ödemeler yerine, paranızın daha fazlasının doğrudan bir sanatçıya gittiği gerçeğiyle mutlu olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın