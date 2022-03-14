Müzik CD'si Satışları, Neredeyse 20 Yılın Ardından İlk Kez Arttı

Senelerdir azalmakta olan CD satışları, Neredeyse 20 yılın ardından ilk kez artış gösterdi. Peki ama bu artışın nedeni ne olabilir?

14 Mart 2022 14:50

Levent Öztürk