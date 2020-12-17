Nintendo Switch'e Gelecek Oyunlar Tanıtıldı!

Nintendo Switch, bu yılın sonundan önce ve 2021'e kadar daha fazla sayıda bağımsız oyun hazinesine erişim sunuyor. Bugün Nintendo, bazı önemli sürprizleri içeren yeni bir Indie World sunumu yaptı. Videonun öne çıkan özellikleri arasında, bugün Nintendo Switch için çıkan Among Us yer alıyor. Sunumdaki diğer öne çıkan oyunlar arasında Super Meat Boy'un merakla beklenen devamı olan Super Meat Boy Forever ve oyuncuların hayal güçlerini (ve bomba çantalarını) ateşe veren mağara keşif platform oyunları Spelunky ve Spelunky 2 yer alıyor. Indie World sunumunun tamamını görüntülemek için lütfen ziyaret edin: Indie World - 15/12/2020 (Nintendo Switch). Videoda ortaya çıkan önemli noktalar şunlar:
- Among Us - InnerSloth: Uzayda yer alan hayatta kalma sosyal çıkarım oyunu Among Us gizli sahtekar arkadaşınızın hangisi olduğunu keşfedin. Sahtekar sabotaj yapmadan veya diğer oyuncuları çıkarmadan önce bir uzay gemisindeki görevleri tamamlamak için birlikte çalışın. Bir ekip arkadaşınızın garip davrandığını mı düşünüyorsunuz? Acil durum toplantıları yapın ve şüpheli sahtekarın kim olduğunu tartışın... ama birini uzayın soğuk bölgelerine atmak için oy vermeden önce kendinizden emin olun. Among Us, platformlar arası oynama özelliğine sahip Nintendo Switch'te bugün çıktı.
- Spelunky ve Spelunky 2 - Mossmouth: Spelunky ve Spelunky 2 ile, yol boyunca bulduğunuz hayatta kalma malzemeleri ile donatılmış, tehlikeli tünellerden ve mağaralardan geçerken cesur olun. Sırlar, sürprizler ve şakacılıkla dolu yoğun dünyalar içeren oyun, her oynadığınızda tehlike ve zevk vaat ediyor. Bilinmeyenleri keşfederken cüce cinler, hayaletler, uçan balıklar ve dört nala koşan hindilere dikkat edin. Her iki oyun da 2021 yazında Nintendo Switch'te çıkıyor.
- Grindstone - Capybara Games: CAPY'nin popüler bulmaca-savaşçısı Grindstone, Nintendo Switch'e doğru yol alıyor. Clobber, büyük kombolar yapmak ve değerli Grindstones kazanmak için sürünür. Grindstone Mountain'ı fethederken yeni teçhizat oluşturmak ve sinsi düşmanların, engellerin ve bölüm sonu canavarı karşılaşmalarının üstesinden gelmek için değirmen taşlarınızı nakit olarak kullanın. Üstesinden gelinmesi gereken 200'den fazla acımasız seviyeyle, Grindstone bugün Nintendo Switch'te piyasaya sürdüğünde yükselmeye, öğütmeye ve tekrarlamaya hazır olun.
- Calico - Peachy Keen Games: Büyülü kızlar, kedi kafeleri ve sevimli hayvanlar - hayatta daha fazlasına ihtiyacınız var? Rahat bir kafeyi sevimli yaratıklar, büyüleyici mobilyalar, bayram dekorasyonları ve nefis hamur işleri ile doldurun. Bir günü geçirmenin kusursuz yolu!
- Super Meat Boy Forever - Team Meat: Super Meat Boy'un merakla beklenen devamı geldi. Super Meat Boy Forever'da Meat Boy ve Bandage Girl'ün sevimli bebek kızı Nugget kaçırıldı. Her kaydedilen oyunda benzersiz bir oyun deneyimi oluşturmak için rastgele bir araya getirilen binlerce el yapımı seviyeyi içeren birkaç dünyada zıplarken, kayarken, yumruk atarken ve tekmelerken öğütücünün içinden geçeceksiniz.
- Cyber Shadow - Mechanical Head Studios: Dünya sentetik yaşam formları tarafından ele geçirildi. Umutsuz bir yardım talebi Shadow'u bir yolculuğa çıkarır. Mekacity harabelerinde çevik bir şekilde gezin, tuzakları atlayın ve tekno ordularını yenin. Tanıdık bir arkadaşınızdan biraz yardım almak için bir Shovel Knight dizisi karakterinin amiibo'sunu bile tarayabilirsiniz. 26 Ocak 2021'de Nintendo Switch'e gelecek olan Cyber ??Shadow'da ninja klanınızın kadim güçlerinin sırlarını ortaya çıkarın.
- Tunche - LEAP Game Studios: Tunche, Amazon yağmur ormanlarında geçen nefes kesici elle çizilmiş sanat eserlerine sahip bir 2D beat 'em up oyunudur. A Hat in Time 3D platformunun kahramanı Hat Kid de dahil olmak üzere, her biri kendine özgü beceri ve yeteneklere sahip beş kahramandan biriyle keşfedilebilir. Efsanevi canavar Tunche'yi bulmak için yağmur ormanlarının sırlarını açığa çıkarın. Ormana her yolculuğunuzda, farklı yollardan geçerken ve fantastik yaratıklarla yüzleşirken benzersiz bir deneyimin tadını çıkarın.
- Very Very Valet - Toyful Games: 20'den fazla konumda arabaları almak, park etmek ve iade etmek için direksiyonun başına geçin. Bu çılgın ve eğlenceli parti oyununda en fazla üç oyuncu size katılabilir.
- Fisti-Fluffs - Playfellow Studio: Dikkat edin - bu kedi yavrularının pençeleri var! Şiddetli kedigillerin yer aldığı bu fiziğe dayalı parti oyununda, zafere giden yolu vurmanız ve atlamanız gerekecek. Nesnelere çarpıp onları odanın diğer ucuna fırlatarak oyun odasını savaş alanına çevirin. Titrek kedinizin en iyi kedi olduğunu kanıtlayarak kedi-kavga eğlencesinin zirvesini yaşayın.
- Happy Game - Amanita Design: Sinir bozucu bulmacaları çözün, rahatsız edici birkaç şarkıya katlanın ve şüpheli gülen yüzlerle yüz yüze karşılaşmalarda hayatta kalın.
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- Alba: A Wildlife Adventure - ustwo games: Monument Valley'i yaratan ödüllü stüdyo, yeni bir açık dünya deneyimi sunuyor - Alba: A Wildlife Adventure. Bu oyunda en küçük kişi bile büyük bir fark yaratabilir. Huzurlu bir yaban hayatı keşif yazına hazır olan bir Akdeniz adasında dedesini ziyaret eden Alba'ya katılın. Ancak sevgili Adasını tehlikede gördüğünde, bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini anlar! Amacınız için gönüllüler toplayın, hasta hayvanları iyileştirmeye yardım edin, vahşi doğayı temizleyin ve nihayetinde adayı kurtarın.
- Gnosia - Playism: Bu türünün tek örneği bilimkurgu macera oyununda, insan şeklini alabilen uzaylılar bir uzay gemisinin üstesinden geliyor. Eklektik bir karakter kadrosuyla tanışın ve 14'e kadar NPC'ye karşı oynayabileceğiniz sosyal çıkarım türünde gizemlerini çözmeye yardımcı olun.
Nintendo Switch'te oynanabilen bağımsız oyun kitaplığı hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin: Indie World Hub
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