Nintendo Switch, Xbox One'dan fazla satabilir!
Analist Micheal Pachter'ın dediğine göre Nintendo Switch, Xbox One'dan fazla satabilir!
Micheal Pachter, yaptığı garip tahminlerle bilinir, özellikle de oyun piyasası hakkında. Çoğunlukla çelişkili açıklamaları takipçilerinin kafasını karıştırır. Bir sefer 4K'yi destekleyip, Playstation 4 Pro'yu hesaplı bulurken, sonrasında 4K'nin gereksiz olduğunu ve Xbox One X 'e (o zamanlar Project Scorpio) aslında kimsenin ihtiyacının olmadığını söylemişti. Bunlara rağmen Microsoft'un bu nesil konsol savaşını kazanacağını da söyledi.
"Yakın olacak.. Switch'in satışlarının 14 milyonu bulabileceğini düşünüyorum, ve bu olursa, bu Xbox One'dan fazla oluyor. Xbox One muhtemelen 10-11 milyon satacak, ama artık Microsoft açıklamadığı için ölçmenin bir yolu yok. Ama bence Xbox One senede 10-11 milyon satacağa benziyor, Switch daha fazla da satabilir ama görmek için bir tatil dönemine girmeliyim."
Patcher en son tahminlerinde, Nintendo Switch'in 2017'de Xbox One'dan çok satacağını söylemişti. Şu ana kadar Nintendo Switch piyasada büyük başarı elde etti ve NPD'ye göre senenin ilk yarısında Playstation 4 ve Xbox One'dan fazla sattı. Bu, Switch dünyada tedarik problemleri yaşarken de böyleydi.
Ne yazık ki, Xbox One'ın satışları çok gizli tutuluyor. Bazıları 2013'ten beri 36 milyon olduğunu tahmin ediyor. Playstation ise 60 milyon civarında. Switch son aylarda Playstation 4'ten fazla satmasına rağmen, Pachter'in sadece Xbox One'a odaklanmış olması ilginç. Nintendo Switch, Mart ayında çıktığından beri 2.7 milyon sattı.
Patcher'in söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek. Xbox One X bu senenin ilerleyen vakitlerinde başarı yakalayabilir, ama şimdilik herkes sadece tahmin yürütüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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