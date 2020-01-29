Nintendo Wii, Tamamen Sahipsiz Kalıyor!

Oyun konsolu dünyasına adını altın harflerle yazdıran Wii, 13 yılın sonunda, artık tamamen sahipsiz kalıyor!

  • Levent Öztürk
Nintendo, artık Wii için servis vermeyecek!

Eğer üzerinden geçen yıllara rağmen halen Wii konsolunuzu kullanmaya devam ediyorsanız, Nintendo'nun size kötü bir haberi var. Firmanın Japonya kolu, internet sitesinde yaptığı duyuru ile 31 Mart tarihinden itibaren konsol için hizmet vermeyeceğini belirtti. Firmanın söylediğine göre 13 yıllık donanımın tamiri için gerekli olan parçaları bulmak artık zorlaşmaya başladı.

Nintendo, ürününüzü bu tarihten önce servise gönderseniz bile eğer elinde parça kalmadıysa tamir edemeyebileceğini de söylüyor. Aynı şekilde Wii aksesuarları da sadece gerekli parça stoku bulunduğu sürece tamir edilecek ve sonrasında onların da tamiri durdurulacak.

Wii, ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürülmüştü ve hareket kontrollerini oyunlar için girdi yöntemi olarak kullanan ilk ana-akım konsoldu. Wii Sports gibi tamamen hareket çevresine kurulmuş deneyimler sunan kontrol sistemi ve rakip donanımlara göre ucuz fiyatı, Nintendo'nun o nesil sırasında hem Sony hem de Microsoft'un rakip konsollarından daha fazla satmasını sağlamıştı. Wii üretimi 2013 yılında durdurulmuştu.

Konsolun dikkat çeken iki ek sürümü bulunuyordu. RVL-101 model numaralı sürüm neredeyse tamamen aynı gözükmesine rağmen dikey yerine yatay olarak konumlandırılacak şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca GameCube aksesuarları ve oyunları ile geri uyumluluk da kaldırılmıştı. Daha sonra 2012 yılında ise Wii Mini ortaya çıkmış ve daha da ileri giderek konsolun ağ yeteneklerini kaldırmıştı. 

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