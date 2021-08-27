Nirvana'nın Nevermind Albümü, Kapaktaki "Bebek" Tarafından Dava Ediliyor!

Müzik tarihinin en ikonik albüm kapaklarından biri, hiç kuşkusuz Nirvana'nın Nevermind albümünün kapağıdır. Ama bu kapakta bebekken çekilen resmi görülen adam için bu durum, pek de mutluluk verici değil gibi görünüyor. Şimdi 30 yaşında olan Spencer Elden, plak şirketi, sanat yönetmenleri ve grubun hayatta kalan üyeleri de dahil olmak üzere albüm görüntülerinden sorumlu olan hemen herkese dava açıyor.
Elden, ailesinin, fotoğrafçı Kirk Weddle'ın onu 4 aylıkken bir dolarlık banknotla birlikte havuzda çıplak yüzerken fotoğrafını çekmesi için bir izin belgesi imzalamadığını iddia ediyor. Ayrıca 17 kişiyi, bu kapakta çocuk pornografisi yasalarını ihlal ettikleri suçlamasıyla dava ediyor.
Deadline'a göre, Los Angeles'ta ikamet eden Elden, ömür boyu bu kapak nedeniyle zarar gördüğünü söylüyor ve sanıklardan tazminat talep ediyor. Salı günü Los Angeles federal mahkemesine sunulan belgelere göre Elden, "kimliği ve yasal adının, küçükken yaşadığı ticari cinsel sömürüye esir olduğunu" savunuyor.
Nevermind albümü 1991'de piyasaya sürüldü ve 30 milyondan fazla kopya sattığı biliniyor.
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