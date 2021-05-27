Oyun Dünyasının Dev İsmi Rockstar Games, Kendi Müzik Şirketini Kurdu!

İlk GTA'dan bu yana Rockstar'ın yer verdiği müziklere oyun severler hayran. Piyasaya sürdüğü her yeni oyununda bilhassa müziklerin üzerine fazlasıyla eğilen Rockstar Games, sonunda bu konuda bir şirket de kurdu. Adı ise CircoLoco Records.
GTA V ve sonrasında GTA Online ile Rockstar, oyunda yer verdiği müzik güncellemeleriyle birlikte bu sektöre zaten oldukça yakınlaşmıştı. Hatta bu konuda GTA IV için yayınlanan bir genişleme paketiyle Amazon üzerinden farklı müzikler indirilebiliyordu. Sonrasında da Rockstar bu yelpazeyi diğer güncellemelerle artırmaya da devam etti.
Şimdi ise gelinen noktada Rockstar tamamen kendine ait bir müzik şirketi kurdu. CircoLoco Records ilk single'ını da yayınladı. Lumartes'i hemen buradaki ekrandan dinleyebilirsiniz. Ayrıca şirketin ilk EP'sini de 4 Haziran'da sunması bekleniyor.
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