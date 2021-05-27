Oyun Dünyasının Dev İsmi Rockstar Games, Kendi Müzik Şirketini Kurdu!

GTA gibi oyunlarla oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Rockstar Games, herkesi şaşırtan ilginç bir adım daha attı; CircoLoco Records adını verdiği kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı.