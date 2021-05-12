Nisan Ayında, Dünya Çapında En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Hindistan, Çin kaynaklı 58 uygulamayı geçtiğimiz günlerde yasaklamıştı ve bunların arasında TikTok da vardı. Bu yasağın, kısa video platformu için büyük bir pazar kaybına neden olacağı düşünülüyordu, zira TikTok, Hindistan'da, özellikle kırsal kesimlerinde çok büyük bir takipçi kitlesine sahipti.
Ancak Hindistan yasağı bile TikTok'un küresel uygulamalar sahnesinde en tepede durmasını engelleyemedi. 2021 Nisan'ında dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu ve bir ay içinde 59 milyondan fazla yeni indirme kaydedildi. Mart ayında da aynı trendi takip etmişti.
Sensor Tower'ın verilerine göre en çok TikTok yükleyen ülkeler %13 ile Brezilya ve %12 ile Çin. En çok indirilen oyun dışı diğer uygulama ise Facebook. Dünya çapında 53 milyon kurulum gerçekleşti. Oyun dışı uygulamalar listesinin geri kalanında ise sırasıyla Instagram, WhatsApp ve Messenger bulunuyor.
Sensor Tower araştırması App Store ve Google Play'in küresel yüklemelerini, 1 - 30 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsıyor. Araştırmaya göre, tüm platformlarda, Apple App Store'da ve Google Play'de en çok indirilen ilk 10 uygulamayı hemen aşağıda görebilirsiniz...
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