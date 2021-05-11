Microsoft, Windows 10 Güncellemelerindeki Tüm Kilitleri Kaldırdı

Microsoft'un, büyük Windows 10 güncellemelerini aynı anda herkese sunmak yerine kademeli bir şekilde yayınladığı biliniyor. Bu da Dünya'daki tüm Windows kullanan cihazların güncellemeleri hemen alamıyor olması anlamına geliyor. Bazı güncellemeler sorunlu olabileceği için önce küçük bir topluluk üzerinde gerçekleştirilip alınan geri bildirimlere göre daha geniş bir kitleye açmak stratejisi şimdiye kadar başarılı bir şekilde işlemişti. En azından, firma için başarılıydı; her ne kadar bazı kullanıcılar güncellemeleri alamamaktan şikayet ediyor olsalar da...
Microsoft bir önceki Windows 10 sürüm 2004 ve 20H2 için de yaptı; halen bu güncellemeleri alamayanlar olduğu biliniyordu. Ama şimdi, Sun Valley güncellemesi de yaklaşırken, bu iki Windows 10 güncellemesi üzerindeki tüm kilitlerin kaldırıldığı rapor ediliyor. 7 Mayıs 2021 itibarı ile, bu iki güncelleme de tüm Windows 10 kullanıcıları için açılmış durumda. Bu da, Mayıs 2020 veya Ekim 2020 Güncellemelerini belli nedenlerden dolayı alamamış olan tüm bilgisayarların artık güncellenebileceği anlamına geliyor.
Güncellemeleri kilitlerin kaldırılması öncesinde henüz alamamış olanların, Windows kullanım tabanının %11'ini oluşturduğu düşünülüyor...
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