Nisan, kendi kendini park eden terlikleri sonunda

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Apple, müzik üstadı akıllı hoparlör HomePod için ilginç kararlar almış olabilir.
Apple, HomePod hoparlöre Bluetooth aracılığıyla bir telefon veya tabletten müzik yayını yapılamayacağını doğruladı.
Şu anda bu akıllı hoparlör için var olan en büyük soru ise, Spotify gibi üçüncü parti müzik sağlayıcılarının müzik oynatmak için kullanılıp kullanılamayacağı. Apple, kapalı bir ekosisteme sahip olması ile ünlü ve görünene göre HomePod da bu kurala istisna olmayabilir.
Apple Music, iTunes, Beats 1 Live Radio ve podcast'lerin yanı sıra hoparlöre müzik yayını yapılabilecek ancak bu yayınlar sadece AirPlay üzerinden yapılacak. Başka bir deyiş ile HomePod'a müzik yayını yapmak için bir iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV veya Mac'e sahip olmanız gerekiyor.
Cihazın kurulumu için iOS 11 ile çalışan bir cihaza ihtiyacın duyulduğu düşünülürse bunun büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir ve tahminen, oldukça pahalı olan bu hoparlöre yatırım yapan kişilerin bu Apple cihazlarının en azından birine sahip olduğunun yüksek bir ihtimal olduğu da rahatlıkla söylenebilir.
Apple, AirPlay üzerinden hangi yayınlarım yapılabileceği konusunda net bir açıklama yapmadı ve sadece "diğer içerikler" tanımlaması ile yetinmekte. Ancak AirPlay üzerinden Spotify yayını yapılabildiği düşünülürse, akıllı hoparlörde bu ve benzer hizmetlerin kullanımı için AirPlay'in kullanılabileceği söylenebilir.
AirPlay üzerinden Spotify'ı kontrol etmek için Siri'nin kullanılıp kullanılamayacağı ise tamamen farklı bir soru ve bu sorunun cevabı için, HomePod'un 9 Şubat tarihli dağıtımının beklenmesi gerekecek.
HomePod'un var olan en büyük rakipleri Amazon Echo ve Google Home cihazlarının her ikisi de, Amazon Music ve Google Play'i tercih etseler de, üçüncü parti yayım iznini doğal bir şekilde sağlıyorlar. HomePod'un müzik konusunda üst seviye bir akıllı hoparlör olarak sunulduğu düşünülürse, en başarılı müzik yayını hizmetlerine sınırlı erişiminin olmasının oldukça ilginç bir karar olacağı söylenebilir...
Levent Öztürk
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