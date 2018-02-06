Nisan, kendi kendini park eden terlikleri sonunda

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Apple, müzik üstadı akıllı hoparlör HomePod için ilginç kararlar almış olabilir.

Apple'dan ilginç HomePod kararı...

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