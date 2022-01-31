Nissan, Renault ve Mitsubishi'den 35 Yeni Elektrikli Araç Geliyor

Kısaca Alliance olarak adlandırılan ve Nissan, Renault ve Mitsubishi'den oluşan üçlü, diğer tüm büyük otomobil üreticileri gibi elektrikli bir geleceğe doğru yelken açıyor. Büyük bir yatırım ile, 2030'a kadar tamamen elektrikli otomobil üretim hatlarını tamamlayacaklar ve piyasaya 35 yeni model sürecekler. Operasyon tamamlandığında, üç firmanın toplam değerinin 23 milyar Euro'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.
Üç firma, bu hedefe ulaşmak için ortak bazı bileşenler kullanacağını, ancak bunu dikkatli bir şekilde yapacaklarını açıkladılar. "Akıllı farklılaştırma" olarak adlandırdıkları bu süreçte üretim hatları ve motorların ortak olarak kullanılabileceği düşünülüyor. 2026 itibarı ile ortak kullanılan parçaları yüzde 60'dan yüzde 80'e çıkartmayı planlıyorlar.
Bu çabanın bir göstergesi olarak, Mitsubishi Avrupa'ya iki yeni modelle girecek. Sürecin ilk ürünü olan Nissan Micra'nın yeni versiyonunun Renault 5 EV ile büyük benzerlikler gösterdiği görülüyor. Üçlü ayrıca 2026'da pil maliyetini yüzde 50, 2028'de ise yüzde 65 azaltmayı planlıyor. 2030 yılına gelindiğinde küresel çapta 220 GWh pil üretim kapasitesine sahip olacaklar.
Diğer otomobil üreticilerinin aksine, Alliance grubunu oluşturan üç otomobil şirketi donanım ve yazılımları üzerinde yüzde 100 kontrole sahip olmak istiyor. Bu yaklaşım üçüncü taraf tedarikçilere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.
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