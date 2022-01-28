Benzinli Mini Cooper'ınızı Elektrikli Bir Mini Cooper'a Dönüştürmek Mümkün!

Mini, kendi fabrikasında içten yanmalı motora sahip Cooper modellerini elektrikli otomobile dönüştürüyor!

Benzinli Mini'ler elektrikli oluyor

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