No Man's Sky: NEXT İncelemesi

No Man's Sky, ilk çıktığı 2016 yılında kimilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak gelen NEXT güncellemesi, her şeyi değiştirdi! İnceledik!

No Man's Sky: NEXT incelemesi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

HONOR 10 FIRSATI!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Snapdragon 850 Yonga Seti Bekleneni Verecek mi?
Panasonic PT-RZ870 Projektör ile 8500 Lümen Güç
Apple'ın Patenti ile Siri'niz Sizi Tanıyacak
Çoklu Görevde Pil Ömrünü Uzatan Uygulama
Samsung Galaxy Note 9, Vodafone'da Satışta!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir