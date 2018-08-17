No Man's Sky: NEXT İncelemesi
No Man's Sky, ilk çıktığı 2016 yılında kimilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak gelen NEXT güncellemesi, her şeyi değiştirdi! İnceledik!
No Man's Sky'ı 2016'da ilk kez oynamaya başladığımızda, yıllardır süren beklentinin ve verilen sözlerin etkisiyle, her detayıyla uber ötesi bir oyunla karşılaşacağımızı umuyorduk.
Yazar: CEM ŞANCI
Ancak oyun büyük bir heyecan dalgası yaratarak 2016'da piyasaya çıktığında aslında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.
Oyun basını ve elbette oyun severler, No Man's Sky'a öfke yağdırırken hiç sınır tanımayacak kadar kontrolden çıkmıştı. Oyuna zayıf puanlar verenler, oyunu geri verip parasını geri isteyen oyuncular derken, No Man's Sky aslında hiç hak etmediği bir kötüleme kampanyasının kurbanı olmuştu.
Hatırlayacaksınız, o dönemde hazırladığımız incelemede oyunun aslında "kötü" olmadığını, sadece "eksik" olduğunu ve erken erişim olarak satışa çıkması gerekirken, acemice bir kararla full sürümmüş gibi satıldığını anlatmıştık.
Oyunun yapımcısı Hello Games'in aslında küçük ve genç bir ekip olduğunu, çok heyecanlı olduklarını ve heyecanla hatalar yaptıklarını vurgulamıştık. Hatta, oyunun video oyun dünyasında devrim niteliğinde yeni bir kapı açtığını, teknolojik ve görsel olarak etkileyici bir oyun olduğunu ancak eksiklerinin tamamlanması için birkaç yıl sürecek bir güncelleme serisinin geleceğini tahmin edip oyuna yüksek not vermiştik.
O dönem, oyuna yüksek not verdiğimiz için hem LEVEL'a, hem de notu veren editör olarak bana, saymadığınız laf kalmadığı için bugün hepinize teşekkür ederek yazıya başlamak isterim, tahmin ediyorum ki, No Man's Sky'ın son güncellemesi NEXT'in ardından hepiniz şu anda No Man's Sky oynamaktan nefes almaya vakit bulamıyorsunuz. Olsun, olur öyle şeyler. Bir oyuna notunu verirken objektif olmak ve çevre baskısından etkilenmemek bizim görevimiz.
Hala farkında değilseniz konuyu özetleyeyim. No Man's Sky'ın yapımcısı Hello Games oyun için beklenen büyük güncellemesini NEXT ismiyle yayınladı ve oyun tam anlamıyla yeni bir oyuna dönüştü.
Üstelik bu yeni haliyle oyun o kadar beğeni topladı ki, oyuncular şu anda No Man's Sky'ı övmekten helak oldular.
Oyun tam anlamıyla yeni bir oyuna dönüştü derken, abartmıyorum. Daha önce alıştığımız No Man's Sky formülleri, oyun dinamiği, oyunu oynama biçimi, çok sert şekilde değişmiş bulunuyor ve bu değişim oyunu "çok güzel" yapmış.
Daha önce oyunu uzun saatler oynamış bir oyuncuysanız bile, yeni baştan başlayıp tüm oyunu sıfırdan keşfetmek isteyebilirsiniz, zira NEXT güncellemesi bu fedakarlığı hak ediyor. Üstelik tüm oyuna sıfırdan başladığınızda oyunu yeniden keşfetmek hatta öğrenmek durumunda olacaksınız çünkü artık eski formüller geçerli değil.
Artık eskisi gibi yerdeki bozulmuş uzay gemisini birkaç parça madenle tamir edip çat diye oyuna giremeyecek, sağda solda gezerken bulduğunuz uzay gemilerini alıp yola devam edemeyeceksiniz. Ya da uzay istasyonlarında kendinizi yalnız hissetme duygusuyla baş başa kalmayacaksınız.
Dahası, sevdiğiniz arkadaşlarınızla veya yeni oyuncularla multiplayer maceralara akabileceksiniz.
Peki NEXT, oyuna hangi yenilikleri getirdi?
NEXT güncellemesi o kadar geniş bir güncelleme ki, onu anlatmak için geniş bir bölüme ihtiyacımız olacağını düşündük. Yine de güncellemeyi anlatırken eksik kalan kısımları olabilir.
Güncelleme her şeyden önce, No Man's Sky'a multiplayer özelliğini getiriyor. Artık oyuna başlarken yapacağınız seçimle, kendi single player oyununuza girebileceğiniz gibi, bir başkasının oyununa da katılabiliyorsunuz. Ya da eğer engellemediyseniz, başkaları sizin oyununuza da gelebilir.
Multiplayer durumunda oyun, oyuncuları aynı sistemde başlatıyor ve böylece yüzlerce milyar yıldız siteminde oluşan galakside birbirini bulmaya çalışmakla uğraşmıyorsunuz.
Oyun boyunca diğer oyuncuların logolarını haritada veya oyun ekranında görüyor, nerede olduklarını biliyorsunuz. Sesli iletişim sayesinde de diğer oyuncularla organize olup görevleri birlikte yapabiliyor veya belli amaçlara odaklanabiliyorsunuz.
Ancak güncellemenin tek yeniliği Multiplayer da değil. Diğer yenilikler de son derece heyecan verici ve sürükleyici özellikler.
Yukarıda da söylediğim gibi artık oyun tamamen yeni formüllerle işliyor. Hatta yeni madenler, mineraller ve yeni yapı malzemeleri bulunuyor. Tüm bunların ne işe yaradığını öğrenebilmek için oyunu yeniden keşfetmek durumundasınız. Bu noktada oyuncuya yardımcı olan detaylı bir tutorial var ve işe yarıyor.
Tutorial'ı baştan sona oynamanızı tavsiye ederim ama tutorial da size her detayı vermeyecek. Oyunun kalan yeniliklerini siz keşfetmek durumundasınız.
Gömülü teknolojiler
Oyundaki yeniliklerden biri de gömülü teknolojiler ve hazineler. Güncelleme sayesinde artık oyun, oyuncuları yeri kazmaya daha fazla teşvik ediyor.
Bunun için de toprağın altına gömülü teknolojileri ve hazineleri keşfetmek için yeni bir amacımız var. Oyundaki vizörü kullanarak çevremizi taradığımızda, bölgedeki madenleri, üsleri veya gömülü teknolojileri görebiliyoruz.
Ardından da toprağı kazıp o teknolojileri çıkarabiliyoruz. Bu kazılardan bulduğumuz teknoloji tabletlerini analiz ederek, üslerimizde kullanacağımız yeni teknolojileri elde edebiliyoruz.
Üs demişken, artık üs kurma özelliği, eskisi gibi dar kalıplara sıkıştırılmış değil. Ahşap, beton, metal gibi farklı materyallerden duvarlar inşa ederek, istediğimiz şekillerde üsler kurabiliyoruz. Böylece, kendi mimari zevkimize göre üsler ortaya çıkarabiliyoruz.
Üstelik bir üste kullanılabilecek bileşen sınırı gibi saçma engeller de ortadan kalkmış. Hatırlayacaksınız, eskiden üs kurarken, birkaç yüz parçadan fazla yapı bileşeni kullanamıyorduk ve oyun bize bileşen sınırına ulaştınız, üssünüze daha fazla bileşen ekleyemezsiniz diyordu.
Artık bu engel ortadan kalkmış durumda ve neredeyse sonsuz sayıda bileşeni üssümüze ekleyebiliyoruz ve hatta istediğimiz gezegenlerde yeni yeni üsler kurabiliyoruz, bir anda birden çok üsse sahip olabiliyoruz. Bu da oyuna yeni bir stratejik detay katıyor.
Artık ana üssümüzden çok uzaklaşsak bile keşfettiğimiz güzel bir gezegene basitçe bir üst kurup, üsse de portal yerleştirerek, üslerimiz arasında rahatça gidip gelebiliyoruz.
Filo yönetimi
NEXT'in asıl vurucu noktalarından biri de yeni filo yönetimi özelliği olmuş. Eskiden sadece daha fazla mal/mülk taşıyabilmek ve depolayabilmek için kullandığımız freighter'lar artık filonuzun merkez üssü konumuna yükselmiş.
Gezdiğiniz yıldız sistemlerinde karşılaştığınız diğer filolardan bazı gemileri (frigate) kendi donanmanız için satın alabiliyor ve donanmanızı genişletebiliyorsunuz.
Ardından da kendi şilebinizin içindeki komuta kontrol odasından filonuzu yönetiyor, fırkateynlerinizi görevlere gönderebiliyorsunuz.
Fırkateynler bu aşamada farklı kategorilere ayrılıyor. Madencilik, keşif, çatışma ve destek kategorilerinde hizmet veren fırkateynler kendi uzmanlık alanlarındaki görevlerde daha fazla başarı kazanıyorlar.
Bu fırkateynleri 1-5 adetlik küçük filolar halinde görevlere gönderiyorsunuz ve bir saat veya daha uzun süren görevlerin sonunda geri dönen filo size para veya değerli madenler ya da ticari ürünler kazandırıyor. Elbette her görevle beraber deneyimleri de artan fırkateynlerini kaybetmemeniz çok önemli. Bazı görevlerde fırkateynleriniz hasar görebiliyor.
Bu durumda fırkateyni geri çağırmanız ve sonrasında gidip firkateyne şahsen binmeniz ve hasar almış noktaları şahsen tamir etmeniz gerekiyor.
Koskoca bir filoya sahip olup da bu küçük tamir işlerini yapacak hiç mühendisinizin/subayınızın olmaması büyük bir saçmalık olmuş ama artık onu da oyunda farklı bir atraksiyon yaratmak için yaptıklarını tahmin etmek zor değil. Olsun o kadar.
Uzay çatışmaları
No Man's Sky için getirilen en büyük eleştirilerden biri, oyunun uzayda geçmesine rağmen, uzay gemisi kullanma konusundaki zayıflığı idi.
NEXT güncellemesi artık bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. Gezegen yüzeyindeki saçma yükseklik limiti kalkmış ve artık uzay geminizle gezegenin yüzeyine kadar inip, yer şekillerinin üzerinde hokkabazlıklar yapabiliyorsunuz ve hatta çarpabiliyorsunuz. Ancak kalkanınız sağlam olduğu sürece gemi hasar almıyor. Sağa sola çarpa çarpa kendini patlatan birine henüz rastlamadım.
Ancak bu özellik sayesinde gezegenleri keşfetmek artık daha zevkli. Uzayda ise çatışmalar artık daha gerçekçi ve keyifli hale gelmiş durumda. Geminize eklediğiniz farklı güncellemeler ve donanımlarla uzay geminizin yeteneklerini genişletip her tür düşmanla boy ölçüşebiliyorsunuz.
İşin güzel yanı, uzay geminizi de avatarınızı da artık üçüncü kişi bakış açısıyla görebiliyorsunuz. Böylece oyun evrenini farklı açılardan incelemeniz mümkün oluyor. Özellikle gezegenleri keşfederken yararlı bir özellik.
Tekrar oynanabilirlik
No Man's Sky aslında ilk çıktığı haliyle bile tekrar oynanabilirliği çok yüksek bir oyundu. (İlk haliyle 110 saat oynadığım doğrudur :) -Ercan Uğurlu) Malum, sonsuz bir evrende dolanırken sürekli yeni gezegenler keşfetmek kolay bir iş değil.
Yine de oyuncuların ilk 100 saatin ardından oyunun kendini tekrar etmeye başladığını dile getirdiğini biliyoruz. NEXT ile bu sorunun büyük ölçüde ortadan kalktığını da görüyoruz.
Oyuncular çoktan yüzlerce saati geride bıraktılar ve yine de kendini tekrar etme problemiyle karşılaşmadan yeni keşifler yapıp, yeni maceralar peşinde koşabiliyorlar. Üstelik öyle görünüyor ki, genç ama kendilerini adamış bir ekip olan Hello Games, oyunu güncellemeye ve yeni içerikler eklemeye de devam edecekler.
Dolayısıyla, önümüzdeki uzun seneler boyunca No Man's Sky oynamaktan sıkılmayabiliriz, ne de olsa sonsuz bir evrene sahibiz, her köşesinden başka bir sürprizin çıkmaması için bir neden yok.
Teknik gelişmeler
NEXT büyük bir güncelleme. 5 GB'lık bir download'ın ardından oyunun görünümünde büyük bir gelişme yaşanıyor. Artık uzay gemileri çok daha detaylı ve hatta üzerindeki parçalar animasyonlarıyla göz dolduruyor. Gezegenler, uzay veya uzay istasyonları çok daha şık, daha canlı, daha gerçekçi bir görünüme sahip. Aynı zamanda, oyuncunun avatarı üzerinde kozmetik geliştirmeler yapması hatta üssünü boyayıp kişiselleştirmesi de mümkün. Elbette avatarların multiplayer ortamda farklı mimikleri canlandırması da unutulmamış. El sallamak, zıplamak, atlamak, hoplamak vs. gibi sayısız maymunluğu yapabiliyoruz.
Görüldüğü üzere, No Man's Sky, iki sene önce söylediğimiz gibi, artık kendini kanıtladı ve kötü bir oyun olmadığını gösterdi. Genç bir yapımcıyı acemice bir hata yaptığı için üzerine giderek yermek yerine, ona hatasını düzeltmek için bir şans verdiğimizde, video oyun tarihine adını kazıyacak, unutulmayacak bir yapım ortaya çıktığını gördük.
2014'ten beri heyecanla takip ettiğimiz No Man's Sky macerasının her anından keyif aldım ve oyunun giderek daha da güzelleşmesi, bu kadar güzel bir deneyime evrilmesi beni tatmin etti, size de bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ediyorum. Sen ne diyorsun bu işe Niyazi Abi?
NOT: 9/10
KÜNYE
Yapımcı: Hello Games
Dağıtımcı: Hello Games
Tür: Simülasyon/Adventure/Uzay/Hayatta kalma
Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One
Web: www.nomanssky.com
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