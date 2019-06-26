Nokia, "2,5 kat" Fazla Dayanan Pil Yaptı
Nokia, yeni geliştirdiği bir teknolojiyle pil ömrünü 2,5 katına çıkardığını iddia etti!
Nokia, gün bitmeden biten telefon pilleri için yeni bir çözüm geliştirmiş gibi görünüyor.
Finlandiyalı üretici Nokia'nın bir alt şirketi olan Nokia Bell Labs, "piyasadaki herhangi bir pilin 2,5 katı pil ömrü sunan" akıllı pil tasarımını duyurdu. Nokia Bell Labs'ın İrlanda'daki bir araştırma merkezi olan AMBER ile birlikte geliştirdiği teknoloji, "daha küçük alana daha çok enerji" sığdırıyor.
Nokia, telefonlarını artık kendisi değil HMD Global'e ürettiriyor. Bu yüzden teknolojiyi ticari kullanım için diğer üreticilere lisanslamak isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Nokia'dan bir yetkili, teknolojiyi korumak için patent başvurusunda bulunduklarını söylüyor.
Teknolojinin telefonlara ne zaman ulaşacağı henüz bilinmiyor. Pillerin hızlı tükenmesine çözüm bulmakta zorlandığımız şu günlerde, Nokia'nın teknolojisi bizi umarız yıllarca bekletmez.
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