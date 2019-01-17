Nokia 350 kişiyi daha işten çıkarıyor

Nokia, tasarruf planları kapsamında Finlandiya'da 350 daha işten çıkarıyor.

  • Levent Öztürk
Nokia'da yeni işten çıkarmalar...

Nokia, yıllık 700 milyon avro tasarruf hedefine yıl sonuna kadar ulaşabilmek için 350 işi sonlandırmayı planlıyor.

Bu en son küçülme, firmanın Finlandiya'daki iş gücünü etkileyecek ve yerel yayım YLE'nin söylediğine göre Oulu'daki bir tesis etkilenmeyen tek konum olacak.

Cep telefonu piyasasındaki gerileme ve Microsoft'un neredeyse facia ile sonlanan satın alımının ardından firmanın 100000 kişilik iş gücünden artık sadece 6000'i Finlandiya'da yer alıyor.

Kalan 6000 rolün yaklaşık yarısı Espoo'daki merkez binasında yer alıyor ve geri kalanı da Tampere ve Oulu arasında paylaşılmış durumda. Şu anda, gelecekteki masraf azaltmaların yerel kanunlar ve düzenlemelere bağlı olarak diğer ülkeleri de etkileyeceği düşünülüyor.

Nokia'nın Finlandiya çalışmalarının lideri Tommi Uitto, sürekli masraf kontrolünün endüstride çok önemli bir işlem olduğunu ve Nokia'nın uzun dönemde rekabet edebiliyor olması için planlı değişikliklerin vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Nokia, geçtiğimiz yıllar boyunca pek çok sefer masraf azaltma önlemleri almış ve geniş çaplı işten çıkarmalar uygulamıştı ve bunun temel sebebi 4G telekomünikasyon cihazları için azalan talep ve 5G teknolojilerine gereken yatırım olarak görülebilir.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Oulu, bu çabalar için oldukça önemli. Nokia'nın buradaki tesisi hem radyo Ar&Ge merkezi olarak çalışıyor hem de baz istasyonu üretim tesisini barındıyor. Tasarım ve üretimin entegre olması da Nokia'nın 5G ürünlerinin fabrikada test edilebilmeleri ve sürecin daha verimli olması anlamına geliyor.

Nokia, 5G ekipmanları için piyasada Ericsson ve Huawei gibi firmalarla rekabet edecek ve Finli dev, Çin rakibinin son dönemde yaşadığı sorunlardan mümkün olduğunda fazla avantaj sağlamak istiyor.

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