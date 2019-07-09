Nokia 48MP Kameralı Telefon Yapabilir
Nokia, yeni sızan görüntüye bakarsak bir "kamera canavarı" telefon için çalışıyor!
Yakın zamanda tanıtılan beş kameralı Nokia 9 PureView'a rağmen Nokia denildiğinde akla bütçe dostu telefonlar geliyor. Bu yüzden yeni sızan 48MP kameralı Nokia, sizi şaşırtabilir.
Çince sosyal platform Weibo'dan internete yayılan telefona ait fotoğraflarda cihazın arka ve ön yüzünü görebiliyoruz. Prototipin gelecekteki bir Nokia'ya ait olduğu ve "Daredevil" kod adıyla geliştirildiği belirtiliyor. Gördüğümüz telefon, şimdiye kadarki Nokia'lardan oldukça farklı ancak sızıntının kaynağını tanımadığımızdan, dikkatli olmakta fayda var.
Cihazın su damlası şekilli çentiği ve alt kısmındaki geniş çerçevesi, alt seviye olabileceğinin işaretleri. Ancak kamera dizilimi işleri biraz değiştiriyor. Lenslerin birbirinin aynısı olmaması dikkat çekerken, ana kamerada bir geniş açılı lens olduğu düşünülüyor. Resimlerin birinde kamera uygulamasını ve ultra-geniş fotoğraf ayarını görebiliyoruz.
Üçüncü lens ise mesafeyi ölçmeye yönelik bir Time-of-Flight (ToF) lensi olabilir. Genellikle portre fotoğraflar için kullanılan bu lensler, aslında bir kamera değiller ve öznenin ne kadar uzakta olduğunu hesaplayarak arka plan bulanıklık efektini, yani "bokeh" efektini isabetli olarak uygulamaya yarıyorlar.
Güçlü bir telefon kamerası karşımızda olabilir ancak fotoğrafların gerçek bir telefona ait olup olmadığını doğrulamak şimdilik mümkün görünmüyor.
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