Nokia 5.4 Tanıtıldı: Nokia 5.4 Fiyatı ve Özellikleri Haberimizde...

Nokia, yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmi olarak tanıttı. Telefon, sadece birkaç ay önce tanıtılan Nokia 5.3'ün izlerini takip ediyor.
Nokia 5.4, Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti ile geliyor. Öncül modelinin Snapdragon 665 ile geldiği düşünülürse, bunun bir düşüş anlamına geldiğini söyleyebilirsiniz. Ancak Qualcomm'a göre Snapdragon 662, daha iyi bir resim işlemcisine sahip; 48 megapiksel kamera desteği sunuyor.
48 megapiksellik lense, 5 megapiksellik bir ultra geniş açı lensi, 2 megapiksellik derinlik lensi ve 2 megapiksellik makro lensi eşlik ediyor. Ön kamera ise, 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.
HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, 6.53 inç büyüklüğünde. Ekranın sol üst kısmında bir kamera deliği dikkat çekiyor. Nokia'ya göre, telefonun 4.000mAh'lık bataryası, 2 günlük kullanım için yeterli. Ancak bu batarya, sadece 10W şarjı destekliyor.
Nokia 5.4, gece mavisi ve pembe olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Fiyatı ise, 189 Euro olarak açıklandı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın