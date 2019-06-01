Nokia, 6 Haziran'da Yeni Bir Telefon Duyuracak

Nokia'nın yayınladığı bir video, firmanın tanıtacağı yeni telefon hakkında ipucu veriyor!.

Nokia, 6 Haziran'da Yeni Bir Telefon Duyuracak

Nokia, şubatta Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Nokia 1 Plus, 3.2, 4.2 ve 9 PureView'un ardından yeni bir telefon tanıtmadı. Ancak firmanın Twitter'da paylaştığı tanıtım videosu, 6 Haziran'da yeni bir telefonun geleceğini söylüyor.

Videoda tek kamera lensi görünüyor, bu görüntüye "Her şeyi yeni bir ışıkla görün" metni eşlik ediyor. Buradan yeni cihazın kamera kalitesine odaklanacağı anlaşılıyor. Telefonun hangisi olacağı ise belirsiz. Nokia 2.1 ve Nokia 5.1 birinci yaşını henüz doldurdular, bu yüzden bu telefonların yeni bir sürümüyle tanışabiliriz. Nokia telefonlarla ilgili başka dedikodular da internette dolaşıyor, örneğin Nokia 6.2'nin Galaxy S10 gibi delikli bir ekranla geleceği söyleniyor.

Nokiapoweruser, Wasp kod adlı bir telefonun onaydan geçtiğini daha önce söylemişti. Bu telefonun Nokia 2.2 olabileceği konuşuluyor. Nokia 2.2'nin 3GB RAM, 32GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Nokia 2 1GB/8GB birleşimiyle geliyordu. Sıçrama aşırı büyük gibi göründüğünden, bu dedikoduya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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