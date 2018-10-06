Nokia 7.1, Tek Başına Gelmedi!
Nokia, yeni akıllı telefonu Nokia 7.1'in yanında bir de sürpriz ürün tanıttı. Ama hepsi bu kadarla da sınırlı değil...
HMD Global'in Londra'da düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını sergileyen Nokia, yeni bir akıllı telefonun yanında yeni kulaklıklara da kavuştu. Nokia 7.1 hakkında bilinen ne varsa zaten sizlere yazmıştık. Bu yazımızda da Nokia'nın yeni kulaklıklarına yakından bakacağız.
Son dönemde artık iyiden iyiye popüler hale gelmeye başlayan "gerçek" kablosuz kulaklıklar arasına, Nokia'nın modeli de katıldı. Nokia True Wireless Earbuds olarakgelen yeni kulaklık, tıpkı Airpods ve Samsugn Gear IconX benzeri tamemen kablosuz yapıda tasarlanmış. Yalnızca 5 gram ağırlığında olan True Wireless Earbuds, şık bir silindir kılıf ile beraber geliyor ve kulaklıklar burada muhafaza edildiğinde şarj olabiliyor.
3.5 saate kadar oynatma ve 4 saate kadar konuşma süresi sağlayan True Wireless Earbuds, Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesiyle de önemli. Böylece Bluetooth 4.2 destekleyen modellere nispeten daha iyi kablosuz ses kalitesi sağlayan cihaz, şarj kutusuyla beraber ise toplamda 14 saate kadar oynatma ve 16 saate kadar müzik dinleme süresi sunabiliyor. Şarj kasası ile kulaklıkları 3 kez şarj edebiliyorsunuz. Bu arada şarj için USB Type-C kullanılıyor. Ayrıca kulaklıkların IPX4 sertifikasına sahip olduğunu ve böylece su sıçramalarına karşı direnç gösterebildiğini de belirtelim.
Pro Wireless Earphones da var!
Nokia'nın tanıttığı bir diğer kulaklık ise, Pro Wireless Earphones oldu. Boyun askısı ve kulaklara uzanan kablolarıyla klasik bluetooth kulaklıklardan biri olan Pro Wireless Earphones, böylece bu tip kulaklıklara alternatif yaratıyor. Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanan Pro Wireless Earphones, şarj olmak için de micro USB yuvasını barındırıyor. Pro Wireless Earphones'un fiyatı 79 dolar olarak belirtmiş durumda.
Şimdilik her iki kulaklık için satış tarihi belli değil. Dilerseniz daha fazla bilgi için ürünlerin resmi sayfalarına göz atabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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