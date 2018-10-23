Nokia 8.1, Snapdragon 710 ile Sızdı!
Nokia 9'dan önce "yavaşlatılmış" bir Nokia 8 ile karşılaşma ihtimalimiz, sızan bu görsellerle birlikte iyice güçlendi!
Nokia 9'un en çok dikkat çeken özelliği, beşli kamerası olabilir. Ancak üretici firma HMD Global, Nokia 9'u tanıtmadan önce şu anki amiral gemisi Nokia 8'in bir "Lite" sürümünü piyasaya sürmek istiyor.
Geekbench web sitesinde ortaya çıkan hız testi raporu, bu telefonu Nokia 8.1 adıyla listeliyor. Telefon Android 9.0 Pie ile çalışıyor ve 4GB RAM'e sahip. Buna karşın HMD Global, işlemcide bir adım geri gitmeyi planlıyor gibi görünüyor.
Nokia 8, amiral gemisi seviyesindeki işlemci Snapdragon 835 ile geliyor. Buna karşın Nokia 8.1, sızan test sonuçlarına göre Snapdragon 710 ile çalışıyor. Snapdragon 710, Qualcomm'un mobil işlemci serisinde Snapdragon 845'in hemen altında bulunsa da, orta seviyeye yönelik bir yonga seti.
Sdm710!? Really!? Nokia 8.1!? Downgrade!? ?? pic.twitter.com/SHMtnyUVF2— ?? ??? ?? ?? ???? (@bang_gogo_) 20 Ekim 2018
Her şeye rağmen Snapdragon 710'un tek çekirdekte 1841, çoklu çekirdekte 5807 puan elde etmesi etkileyici. Geçen sene çıkan Nokia 8'in ise tek çekirdekte 1911, çoklu çekirdekte 6436 puan aldığını söyleyelim.
Telefonla ilgili bilgiler biraz kafa karıştırıcı olabilir. Durumun netleşmesi için HMD'nin tanıtımını beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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