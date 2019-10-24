Nokia 8.2 (5G) Geliyor!
Nokia'nın 2020'de piyasaya süreceği 5G destekli telefon, Snapdragon 735'li Nokia 8.2 olabilir!
Nokia ve Qualcomm, gelecek sene tanıtılacak 5G destekli Nokia telefonla ilgili bazı ipuçları verdiler.
Barselona'daki Qualcomm 5G zirvesinde konuşan bir HMD Global yetkilisi, 2020'de 5G'li telefonların fiyatını yarıya indirmek istediklerini söyledi. Qualcomm, geçmişte bütünleşik 5G desteğine sahip Snapdragon 7 serisini kullanan bir Nokia telefonundan ipucu vermişti. Şu anki Snapdragon 7 serisi 5G desteği sunmadığından, muhtemelen yeni bir yonga setiyle tanışacağız. 5G, Qualcomm ürünlerinin önemli bir parçası olacak; bu konudaki haberlerin aralık ayındaki Qualcomm Tech Summit'te ortaya çıkması bekleniyor.
Bazı dedikodular, yeni telefonun Nokia 8.2 olacağını söylüyor. Nokia 8.1 önümüzdeki günlerde yenileneceğinden ve HMD Global'in en popüler telefonlarından biri olduğundan, Nokia 8.2 firmanın yeni uygun fiyatlı 5G telefonu olabilir.
Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Telefonun çentik yerine delikli ekran veya açılır kamerayla gelebileceği söyleniyor.
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