Nokia 8110 4G, Siparişe Açılıyor!
Geri dönen Nokia efsanesi Nokia 8110 4G'nin raflara geleceği tarih, belli oldu!
Bir zamanların efsane "Muz Telefon"u Nokia 8810, Mobil Dünya Kongresi'nin 2018 ayağında 4G uyumlu bir modelle geri dönüş yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı. Şimdi ise telefon, nihayet mağazalardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Beş aylık bir bekleyişten sonra Nokia sürgülü sistemi ile tanıdığımız 8110'u satışa sunuyor. Telefonun mağazalardaki yerini alacağı tarih ise 15 Ağustos 2018. Ancak nostaljik hisleriniz sizi 90'lı yıllara çoktan götürdüyse bugün 15 Ağustos tarihini beklemeden ön siparişte bulunabilirsiniz.
Yeni "Muz Telefon" için belirlenen satış fiyatı ise 70 Pound. Nokia 8810 4G'yi Vodafone, O2, Carphone Warehouse ve Amazon gibi operatör ve dağıtım şirketlerinde bulmak mümkün. Söz konusu fiyat, Nokia'nın geçen sene piyasaya sürdüğü yeni Nokia 3310'un 45 Pound'luk fiyat etiketine göre çok daha yüksek, fakat yeni Nokia 3310'a karşı yeni 8110'un özellikleri de fiyat doğrultusunda daha yüksek seviyede: Nokia 3310 2.5G bağlantı hızı sunarken yeni 8810 sizi 4G hızına çıkarabiliyor ve 3310'un basit uygulamalarının yanında 8810'un WhatsApp, Facebook, Twitter, Google Haritalar ve YouTube gibi ağlara da uygulamalar üzerinden erişimi olacak.
Tabii ki Nokia nostaljisinin ayrılmaz parçası olan günlerce süren batarya ömrü de yeni 8110'un asıl çekici özelliği oluyor. 8110 4G, tek şarjda ve normal kullanımda 5 günlük batarya ömrü sunarak harika bir ikinci telefon adayı oluyor.
Son olarak, Nokia 8110 4G, klasik siyah ve ona ünlü lakabını veren muz sarısı renklerinde gelecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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