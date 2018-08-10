Nokia 8110 4G, Siparişe Açılıyor!

Geri dönen Nokia efsanesi Nokia 8110 4G'nin raflara geleceği tarih, belli oldu!

Nokia 8110 4G, Siparişe Açılıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Türkiye'nin Teknolojik Ürün Haritası Çıkarıldı
Intel'in İlk "Cetvel" SSD'si, 32TB Depoluyor
Galaxy Note 9 Ön İnceleme
Monster Tulpar T5 V15.1 Kutusundan Çıkıyor
Galaxy Note 9 vs. iPhone X

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir