Nokia 9, Optik Zumlu Çift Lensle Gelebilir!
HMD Global'in Ocak'ta tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi telefonu Nokia 9, kamera alanında heyecan verici bir geliştirme yapabilir!
Nokia telefonlarını üreten HMD Global, merakla beklenen Nokia 9'la ilgili yeni bir ipucunu istemeden vermiş olabilir.
Şu an piyasada olan Nokia 5'in kamera uygulamasına gelen bir güncellemede telefonda kullanılması mümkün olmayan birkaç kamera modu görünüyor. Uygulamada 2x telefoto zumdan ve geniş açılı seçenekten bahsediliyor. Bu iki seçeneğin de çift lense ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Nokia 5'te ise tek lensli bir kamera bulunuyor. Nokia 8 çift lensli olsa da bu işlevleri desteklemiyor.
Bu yeni işlevlerin yeni bir telefona gelme ihtimali oldukça yüksek. Bu yeni telefon için en ciddi aday ise 19 Ocak'ta tanıtılacağına inanılan Nokia 9. Aynı tarihte Nokia 8'in 2018 sürümünün de tanıtılacağına inanılıyor, bu yüzden işlevler yeni Nokia 8'e de ait olabilir.
Nokia 9'un çift lensli kamerayla geleceğine dair iddiaları daha önce de duymuştuk. Önceki bir dedikodu, cihazın 22MP'lik çift kamerayla geleceğini ileri sürmüştü. Ocak'taki tanıtım gerçeğe dönüşürse, yakında doğruları öğrenme fırsatımız olacak demektir.
Zeynel A. Öztürk
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