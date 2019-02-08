Nokia 9 PureView, Yeni İpuçlarıyla Sızdı
Nokia 9 PureView'un tanıtımı yaklaşırken, telefon hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor!
Son aylarda Nokia 9'la ilgili birçok sızıntıyla karşılaştık. Mobil Dünya Kongresi'ndeki tanıtımı çok yaklaşan telefon, şimdi yeni bir görüntüyle bir defa daha karşımızda.
Bu seferki sızıntının kaynağı, 91Mobiles ve bize telefonun nasıl olacağını gösteriyor. Buna göre Nokia 9 PureView, 18:9 ekran oranıyla gelecek. Cihazın üstündeki ve altındaki çerçeve, kamera, kulaklık, Nokia logosu ve sensörleri barındıracak. Nokia 9 PureView'un çerçeveleri normal boyutlarda görünse de, şu sıralar piyasadaki neredeyse tüm telefonlar, çerçeveyi küçültmek için çabalıyorlar. Nokia'nın bu konuda çok endişelenmediğini görüyoruz.
Görüntüler, Nokia 9 PureView'un arka yüzünün bir miktar kavisli olacağını gösteriyor. 5,99 inç QHD+ (2960 x 1440 piksel) ekranla gelmesi beklenen telefon, 18,5:9 ekran oranı sunuyor. Gorilla Glass koruması sunan ekran, muhtemelen HDR10 desteğiyle gelecek. Cihazın iç çarklarına baktığımızda, muhtemelen Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM ile işlediğini göreceğiz. Depolama alanının ise 128GB olması bekleniyor. Ön yüzde 12MP kamera bulunacağı, telefonun 4.150mAh kapasiteli bir pil kullanacağı söyleniyor.
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