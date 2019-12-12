Nokia C1 tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HMD Global, Android Go'lu Nokia C1'i tanıttı. Peki, Nokia C1 Türkiye'ye gelecek mi? İşte Nokia C1'in tüm özellikleri ve bilinmesi gerekenler!

  • Ercan Uğurlu
Nokia C1 tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HMD Global, Nokia telefonlarına gayet iyi bakıyor. Nokia'nın lisans haklarını satın aldıktan sonra yeni modelleri Android ekosistemine katan HMD Global, kısa bir süre önce Nokia 8.1 ve ardından da Nokia 7.1 modellerine Android 10 güncellemesi getirmişti hatırlarsanız. Şirket, şimd de yeni bir telefona daha imza atmış. HMD Global, yaptığı bir duyuru ile Android Go işletim sistemli Nokia C1 modelini duyurdu.

Duyuru HMD Global'in tepe ismi Juha Sarvikas'tan geldi. Bütçe odaklı bir telefon olan Nokia C1, böylece akıllı telefon satın almak isteyen, ancak yüksek fiyatlar karşısında bütçesi dar olan tüketicilere hitap ediyor.

Peki, Nokia C1'in özellikleri neler?

Nokia C1, Android 9 Pie işletim sisteminin Android Go sürümünü kullanıyor. Teknik kadro bakımından, HMD Global'in geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Nokia 1 Plus modelini andıran Nokia C1, 1 GB RAM, 16 GB depolama alanı ve 2500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip.

Ön ve arka kamerasıyla 5 MP çözünürlüğünde lens getiren Nokia C1, 1.3 GHz frekanslı 4 çekirdekli işlemciden güç sağlıyor. Telefonun ekranı ise 5.45 inç büyüklüğünde ve 480x960 piksel çözünürlüğünde.

Nokia C1'de LTE, yani 4G desteği ise yok. Yalnızca 3G mobil ağlara bağlabilen telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Nokia C1 ile ilgili bilinmiyen bir diğer detay ise, fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi. Fiyatı açıklanmasa da Nokia C1'in 50 Euro civarında bir fiyat etiketiyle geleceği tahmin ediliyor.

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