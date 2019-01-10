Nokia Delik Ekran Modasına da Uyum Sağlayacak
Söylentilerden hareketle ortaya çıkarılan bir bilgisayar modellemesi, Nokia'nın yükselen bir tasarım trendine daha ayak uyduracağını gösteriyor!
Samsung, Infinity-O ekranlarını geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıttı ve çentik modasına karşı çıkarılan bu trend, kısa zamanda yayılım gösterdi. Lenovo, Huawei, Honor ve birçok farklı üreticinin benimsediği bu tasarım anlayışının bir başka firma tarafından da kabul gördüğü ortaya çıktı. Bu firma, Nokia'nın şu anki sahibi HMD Global'dan başkası değil.
91mobiles'ın sızıntıları ile tanınan ünlü isim Steve McFly ile ortak olarak hazırladığı bilgisayar modellemeleri, Nokia markalı bir akıllı telefonu, dar çerçeveler ve cihazın ön yüzünü kaplayan ekranın sol üst köşesinde bulunan bir deliğe konumlanmış bir ön kameraya sahip bir tasarım anlayışı ile vücuda getiriyor. Telefonun ön yüzünde ekran ve içerisinde bulunan ön kameranın yanı sıra alt kısımda kalan çerçevenin içerisinde bulunan bir Nokia logosu da yer almaya devam ediyor.
Ek olarak modellemede cihazın 3.5mm kulaklık girişini ve arka kısmında iki kamerayı koruduğunu görüyoruz. Ayrıca, parmak izi sensörü ekranın altına değil, telefonun arka tarafında yer alıyor. Cihazın ekranının Full HD+ çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu modellemede cihazın isminin Nokia 8.1 Plus olduğu belirtilse de Nokia'nın söz konusu cihaza bu ismi verip vermeyeceği henüz kesin değil.
Mobil Dünya Kongresi (MWC), önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek ve Nokia'nın merak edilen yeni akıllı telefon modellerini bu etkinlikte tanıtması bekleniyor. Elbette ki teknoloji meraklılarının ilgisi, firmanın sıklıkla konuşulan amiral gemisinin üzerinde olacak. Söz konusu amiral gemisinin arka yüzünde beş ayrı kamerayı taşıyacağı söyleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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