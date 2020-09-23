Nokia'dan İki Yeni Android Telefon Daha: Nokia 3.4 ve Nokia 2.4 Tanıtıldı

Nokia, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonları Nokia 3.4 ve Nokia 2.4'ü tanıttı!

Nokia'dan bir yeni Android daha

Uygun fiyatlarına karşılık iyi özellikler sunan Nokia 3.4 ve Nokia 2.4, HMD Global tarafından tanıtıldı.

Telefonların teknik özellikleri, önceki nesillerinde olduğu gibi alt seviyede. İki telefondan daha güçlüsü olan Nokia 3.4, Qualcomm Snapdragon 460 yonga setiyle geliyor ve 6,39 inç HD+ ekran sunuyor. 13MP, 5MP ultra geniş ve 2MP derinlik kameraları bulunan cihazın pil kapasitesi 4.000mAh.

Telefonun 3GB - 32GB, 3GB - 64GB ve 4GB - 64GB modelleri ve mavi, mor ve siyah seçenekleri bulunuyor, dolayısıyla seçenekleriniz geniş. İki telefon da Android 10 ile geliyor. Cihazların Android 11 güncellemesini alacağına inanılıyor ancak bunun ne zaman olacağına dair bir ipucu yok. Nokia 3.4'ün İngiltere fiyatı yaklaşık 150 dolar (119 Sterlin).

Nokia 2.4'e gelirsek, 125 dolarlık (99 sterlin) bu telefon İngiltere'de ekimde satışa sunulacak. 6,5 inç HD+ ekranla gelen cihaz, MediaTek Helio P22 yonga setini kullanıyor ve 13MP ana kamera, 2MP derinlik algılayıcı sensörle geliyor. 4.500mAh pille gelen telefonun 2GB RAM - 32GB depolama, 3GB RAM - 64GB depolama seçenekleri bulunuyor. Renk seçenekleri ise Nokia 3.4 ile aynı.

Bu arada Nokia marka telefonların yeni James Bond filmi No Time To Die'da yer alacağı doğrulandı. Ancak bu iki alt seviye modeli filmde muhtemelen görmeyeceksiniz.

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