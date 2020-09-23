Size Uygun Bir Android Telefon Bulmak Zor mu Geliyor? Bu Yazımız Sizin İçin

Yeni bir telefon alırken doğru seçimi yapmak, eskiden olmadığı kadar zor. Ancak bu yazımızı okuduğunuza göre Android ile iPhone arasındaki seçimi muhtemelen yaptınız. En güçlü günlerini yaşayan Android'li telefonlar, bugün müthiş kameralar, güçlü donanımlar ve birçok havalı yazılımsal işlevle geliyorlar.
Sorun ise Android'li telefonlarda yüzlerce seçeneğinizin olması. Farklı fiyat aralıklarında bugün satın alabileceğiniz Android telefonlarını daha önce sıralamıştık. Ancak seçiminizi hemen yapmadan önce biraz durun ve şu anki telefonunuzu daha çok hangi amaçla kullandığınızı ve yenisinden neler beklediğinizi, önümüzdeki birkaç senede neler bekleyeceğinizi düşünün.
Aşağıda sizin için en uygun Android'li telefonu seçmenize yardımcı olacak her şeyi sıraladık.
1. Bütçeniz Ne Kadar?
Herhangi bir şey yapmadan önce bir telefon için ne kadar para harcayabileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Çoğu zaman ne kadar çok para öderseniz, o kadar çok işleve sahip oluyorsunuz. Ancak örneğin Galaxy Note 20 Ultra gibi bir amiral gemisinin sunacağı S Pen ile not alma, verimlilik işlevleri ve çizim yapma gibi işlevleri kullanmayacaksanız, daha uygun fiyatlı bir telefon alabilirsiniz.
2. Fotoğraf Meraklısı mısınız?
Şu anki telefonunuzu elinize alıp galeri uygulamasını açtığınızda pek fazla fotoğraf görmüyorsanız, kamera sizin için çok önemli olmayabilir. Veya galerinizde çok sayıda selfie varsa, ön kameranın daha iyi olmasına ağırlık verebilirsiniz. Bazı telefonlar, bir kareye daha çok kişiyi sığdırabilmeniz için ultra-geniş ön kameralarla bile gelebiliyorlar. Geceleri çok fotoğraf çekiyorsanız, gece modu bulunan ve / veya geniş sensörler sunan telefonlara yönelebilirsiniz.
3. Ne Kadar İşlem Gücü Gerekli?
Telefonların satın aldıktan bir sene sonra yavaşlaması, artık pek yaşanmıyor. Call of Duty: Mobile gibi kaynak tüketimi yüksek oyunları hariç tutarsak, Snapdragon 865 gibi güçlü bir işlemciye de ihtiyacınız muhtemelen yok. Snapdragon 765 gibi orta seviye işlemciler ve 8GB RAM, uygulamalarda, medya içeriklerinde gayet akıcı bir performans sunacaktır.
4. Hangi Sıklıkta Kullanacaksınız?
Telefonu elinizden düşürmüyorsanız veya yeni telefonu elinizden düşürmeyeceğinizi düşünüyorsanız, pil ömrüne dikkat etmenizde fayda var. Bunun yanında telefonda hızlı şarj teknolojisinin bulunması, pili kısa sürede şarj etmenizi sağlayacaktır.
5. Ekran
Telefonda sıkça film izliyorsanız, Sony Xperia 1 II gibi 4K ekranlı telefonlar ilginizi çekebilir. Amiral gemileri standart olarak QHD ekranla geliyor ancak 1080p'nin bile çoğu kullanıcı için yeterli olacağını düşünüyoruz. En önemlisi ise AMOLED ekranların yüksek kontrast ve canlı renkleriyle çoğu kullanıcı için en iyi deneyimi sunması.
6. Kulaklık Girişi
Yeni telefonların çoğu 3.5 kulaklık girişiyle gelmiyor. Alternatif bağlantı türleri elbette var ama bunlar, 3.5mm girişin rahatlığını her zaman sunmuyor. Bluetooth kulaklıklar zaman içinde büyük yol kat ettiler ancak bu kulaklıkları şarj etmeyi unutmamanız gerekli. USB-C'den bağlanan kulaklıklar da var, ancak bunlarla müzik dinlerken aynı anda telefonu şarj etmeniz mümkün değil.
Eski kulaklıklarınızdan vazgeçemeyen bir müzik tutkunuysanız, seçenekleriniz az ancak bu konuyu aklınızda bulundurmanızda fayda var.
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