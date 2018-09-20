Nokia Piyasaya İlgi Çekici Bir Modelle Dönüyor!
Nokia, oyuncular için yeni bir akıllı telefon ürettiğini #GameOn hashtagi ile twitter üzerinden duyurdu!
Geçen yılın sonlarında Razer, oyuncuların ihtiyaçlarına cevap veren ilk akıllı telefonu duyurmuştu. O zamandan bu yana, birçok şirket kendi oyun telefonu tasarımını sunarak bu furyaya katıldı. Görünüşe göre Nokia da "#GameOn" hashtagi ile duyurduğu oyuncu telefonu ile bir dönüş yapmayı planlıyor.
Yeni telefonun tanıtımı için Nokia India Twitter hesabından on saniyelik kısa ve bol miktarda silah sesi içeren bir video yayınlandı. En önemli kısım ise telefonun siluetini gösteren son anlar oldu. Tweet, nedenini bilmediğimiz bir biçimde yayından kaldırılmış bulunuyor, bu yüzden videoyu sizinle paylaşamadık.
Cihaz hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Nokia tamamen yeni bir cihaz tasarlamak istemiyorsa, temel olarak kullanabileceği çok sayıda telefona sahip. Bunun dışında ne yazık ki firma bu telefonun pazara ne zaman geleceği konusunda da bir ipucu vermedi. Ancak şu an reklamını yapması, yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceği ihtimaline işaret ediyor.
Yavuz Alp Şimşek
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