Nokia Piyasaya İlgi Çekici Bir Modelle Dönüyor!

Nokia, oyuncular için yeni bir akıllı telefon ürettiğini #GameOn hashtagi ile twitter üzerinden duyurdu!

Nokia Piyasaya İlgi Çekici Bir Modelle Dönüyor!

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